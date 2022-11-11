Об этом глава региона сообщил в ответ на официальный запрос «НГ», который мы отправляли в связи с тем, что активисты по переводу области в свой часовой пояс потребовали от Архимеда Мухамбетова встречи 13 ноября.

Фото из архива "НГ"

В запросе также поинтересовались: обязан ли аким области встречаться с население по его требованию, как утверждают общественники, ссылаясь на Указ президента. Напомним, активист Азамат Каримов записал ролик о том, что население требует от Архимеда Мухамбетова встречи по вопросу о времени и назначил ее на 13 ноября, 15.00, в здании областного акимата.

- Аким Костанайской области поддерживает позицию по переводу времени, - сообщил в официальном ответе «НГ» руководитель аппарата акима Костанайской области Мурат САНДЫБАЕВ. - Вместе с тем данный вопрос не входит в его компетенцию. Встречи с народом акимами всех уровней, в том числе по требованию населения вне календаря, проходят в соответствии с требованиями Указа президента. При этом пунктом 4 Указа установлено требование по организации объявления о проведении встречи за две недели.

Сандыбаев также сообщил, что в связи с уже запланированными мероприятиями на ноябрь встреча акима области с населением по вопросу перевода области в свой часовой пояс пройдет в декабре. О месте и времени ее проведения сообщат дополнительно на официальном сайте акима Костанайской области.

Мы также просили акима области прокомментировать ответ вице-министра РК Вячеслава Дудника о том, что перевод области в свой часовой пояс не имеет смысла. Такой ответ Дудник недавно дал члену общественного совет Кызылординской области Болату Нурхожаеву, который добился перевода области в свой часовой пояс. Мнение вице-министра возмутило общественников и они обвинили его во лжи.

- В компетенции акима области не входит оценка и комментирование мнений сотрудников других ведомств, - ответил на вопрос о высказывании вице-министра РК Сандыбаев.