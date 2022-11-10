Дом № 108 в микрорайоне Береке должны были сдать в эксплуатацию в июле 2022 года, а заселиться владельцы новых квартир планировали уже в сентябре. Но в начале ноября строители продолжают возводить 9 этаж.

Людям причину задержки объясняют просто - строители были заняты возведением домов в Аулиеколе, а сроки в Костанае продлены по договору.

- Сейчас нам заявляют, что дом сдадут в эксплуатацию только 25 марта 2023 года, ссылаясь на постановление акимата о том, что строители уезжали и строили в Аулиеколе 17 домов для пострадавших от пожара, - рассказала "НГ" Светлана БУЛАВКА. - Но в Аулиеколь они уехали в начале сентября, а ключи мы должны были получить 30 сентября. То есть изначально застройщик начал строительство позже, чем должен был, и одновремнно начал строительство двух соседних домов, которые еще продаются. После того, как строители вернулись из Аулиеколя, мы были у Сергея Алексеевича, это главный инженер застройщика, который сказал: "Да, мы знаем, что затянули. Да, дом мы сдадим позже, так как дом должен высохнуть". Сейчас соседние дома строят гораздо активнее, чем наш, два этажа уже возвели.

По словам Булавки, застройщик ссылается на пункт договора, в котором прописана возможность трижды продлить сроки строительства на три месяца. Он позволяет застройщику не платить пеню в случае задержки строительства. В договоре этот аспект записан в виде ссылки на статью закона. Жители считают, что такая формулировка выбрана специально, в расчете на то, что этот пункт не станут досконально изучать и не обратят на него внимание.

- Я так подразумеваю, что квартиры в соседних домах еще не проданы, они дороже наших, поэтому все силы бросили туда, а не на наш уже оплаченный дом, - добавляет Булавка. - Мы хотим, чтобы дом сдали раньше. Все уезжали в Аулиеколь, все вернулись из Аулиеколя, а как работала одна бригада, так и работает.

Светлана Алексеевна планировала в ноябре заселиться в свою двушку вместе с мужем и сыном. Пока вынуждены жить в съемном жилье. В такой же ситуации оказалась семья Марата НУРКИНА.

- У меня супруга и сын, снимаем квартиру, надеялись в сентябре заехать в свое жилье, - отмечает он. - Я уже заплатил 100% всей суммы, полностью выкупил квартиру. Снимать жилье сейчас, сами понимаете, дорого - в месяц отдаю 130 000 тенге.

Корреспондент «НГ» встретился с инициативной группой жильцов 8 ноября. Пока общались, пришло сообщение о том, что на стенах и потолке новостройки появился конденсат. Причина - не накрыли крышу.

Вместе с жильцами мы прошли в их будущие квартиры и действительно на 7 этаже увидели капающие с потолка капли воды.

В ТОО «БК-СТРОЙ» 10 ноября "НГ" коротко ответили, что действительно задержка сроков сдачи связана со стройкой в Аулиеколе «в рамках социальной ответственности бизнеса».

- В этой связи сдача жилого дома № 108 была отложена на более поздний срок, - говорится в комментарии ТОО. - В настоящее время наша компания максимально ускоряет свою работу по завершению строительства дома, передача права собственности квартир запланирована на вторую половину декабря 2022 года.

Проблемы с конденсатом в фирме комментировать не стали.

Фото Георгия ГОВОРОВА