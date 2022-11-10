Такая практика применяется во многих странах, подчеркнул премьер-министр, передает Informburo.kz.

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов прокомментировал новый закон, согласно которому людям, не знающим государственный язык, не будут давать казахстанское гражданство.

Глава кабмина подчеркнул, что в правительстве поддерживают эти нормы и считают, что их нужно внести в законодательство. Эти новшества, пояснил он, есть в международной практике. Во многих странах для получения гражданства нужно знать государственный язык и историю этой страны, а также сдать соответствующий экзамен. Например, в Германии, Турции, Канаде, России есть такие требования.

"Эти требования – фактор того, что люди, получившие гражданство, смогут быстро адаптироваться в обществе. Поэтому мы считаем, что такой экзамен нужно сдавать. Теперь люди, желающие получить гражданство (Казахстана. – Авт.) должны соответствовать этим требованиям", – сказал Алихан Смаилов в кулуарах сената.

Однако, по его словам, к некоторым категориям эти требования не применяются – это этнические казахи, а также несовершеннолетние.

Также есть иностранцы, которые получают гражданство в упрощённом виде по международным договорам. Например, если:

в Казахстане живут их близкие родственники;

супруг (супруга) является казахом или казахстанцем;

человек является заслуженным деятелем РК.

Совершившие преступление не смогут претендовать на гражданство.

"Законопроект скоро поступит в парламент", – добавил Алихан Смаилов.

Правительство Казахстана подготовило новый закон, согласно которому незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства Казахстана будут считаться дополнительным основанием для отказа в получении гражданства или его восстановления, а также поправки, нацеленные на предупреждение фактов двойного гражданства