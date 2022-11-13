Вот уже месяц, как странички акиматов городов и районов в Костанайской области превратились в мини-филиалы Центральной избирательной комиссии. В лучшем случае каждый третий, а иногда и каждый первый пост посвящен рекламе предстоящих президентских выборов. В ход идет все: от баннеров с расхожей фразой «Важен голос каждого!» до видеороликов с призывами идти на выборы. Причем некоторые акиматы, не буду тыкать пальцем, скидывают эти же ролики и баннеры в СМИ с «просьбой по возможности» опубликовать в своих социальных сетях.

Изредка в этом ряду пробивается информация о деятельности главы государства, как будто он не кандидат на грядущих выборах. И от силы треть постов посвящена реальным проблемам. Складывается ощущение, что в наших городах закончилась жизнь, а все усилия властей направлены на подготовку к выборам.

Если вы активный пользователь YouTube, то наверняка обратили внимание на то, как видеоплатформу заполонила предвыборная политическая реклама от разных каналов. Причем подписаны на них всего несколько тысяч человек, а просмотров набрано в среднем около 10 млн. Контент этих каналов либо с цитатами президента под современную музыку, либо с «разоблачением противников» действующего главы государства». В ход идет все, в том числе высказывания известного российского политолога Екатерины Шульман о Токаеве. И вишенка на торте - оба канала созданы в начале октября, с разницей в пару дней.

Можно, конечно, представить себе, что энтузиаст или группа энтузиастов так любят нашего президента, что готовы тратить время и деньги на то, чтобы продвигать его в Интернете. Но лично мне в такой вариант верится слабо. Эти каналы вызывают у меня всего два вопроса. Во-первых, непонятно, кто их автор и на какие деньги создается контент? Ведь мало оплатить рекламу своего канала во всем казахстанском сегменте YouTube, надо же еще оплатить съемку и монтаж роликов, некоторые из них длятся от 5 до 15 минут и больше похожи на короткометражные фильмы. Кто-нибудь из контролирующих органов следит за этим?

Недавно Центр анализа информации при Министерстве информации и общественного развития РК сообщил редакции «НГ», что мы, опубликовав цитату одного из кандидатов об отношении к Хеллоуину, предоставили ему преимущество. Логика аналитиков министерства такова: раз в подписи указано, что это кандидат, то и цитата считается предвыборной агитацией. На высший пост претендуют шестеро. Получается, что СМИ должны либо говорить сразу обо всех, либо никак.

Во-вторых, неужели реклама в YouTube теперь - новый способ пропаганды? Тем более что часто она продвигается в виде прероллов - это короткие видео в начале или посреди большого фильма, которые нельзя пропустить. Как будто кто-то понял, что баннеры на улицах и теледебаты, в которых глава государства вновь не участвует, не так эффективны.

Но самое печальное, что суета с обсуждением рекламы выборов гораздо интереснее, чем сама предвыборная борьба.