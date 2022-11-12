В Казахстане огромная армия чиновников. Районные, городские, областные акимы, министры, начальники департаментов, комитетов и управлений. При сложившейся модели власти быть руководителем - это не должность, а право, которое предоставил им вышестоящий начальник. Тому же акиму не надо ничего делать для народа, тот его не выбирал, и аким ничего народу не должен.

Я ни в коем разе не за всеобщую выборность. При наших «выборах» во власть попадут те же чиновники. Возьмем сенат, мажилис и маслихаты - да они просто инструмент исполнительной власти. Кто помнит хоть один случай, когда наш областной маслихат не согласился с предложением акимата? Я не помню. Они единогласно голосуют за и подписывают все, что им спускают из приемной акима.

Остается один выход - повысить ответственность за деятельность чиновников всех уровней. Например, кто ответит за то, что дома, построенные в Аулиеколе для пострадавших от пожара, оказались не в том месте? Помнится, такая же ситуация произошла и с новым центром Алтынсаринского района. Тогда старики говорили, что выбранное место будет постоянно подтопляться. Начальство не любит, когда кто-нибудь говорит умнее, чем оно. Не послушали - затопило. Вот и дворы нового красивого поселка оказались все в воде, причем после минимальных осадков. Теперь там работает откачивающая техника.

То же и в Костанае. Кто и как строил, кто принимал в эксплуатацию Ледовый дворец за 4 млрд тенге, который оказался непригодным к эксплуатации? Кто за это ответил? Или фирма, которая незаконно вырубила 14 579 деревьев и взамен должна была высадить 291 850. Где этот лес? Сообщения о его высадке я не нашел. Зато эта фирма в центре Костаная установила пять новых лавочек. Главное их достоинство - сделаны из дерева. Надо полагать, что на их изготовление и ушла древесина, полученная из 14 579 деревьев. Вот и глава города Марат Жундубаев с гордостью заявил, что средства из бюджета на установку этих «шедевров» не использовались. Такое ощущение, что городу нужны только новые бордюры, концерты и цветы.

Удивляться тут нечему. Если даже президент говорит то, что не совсем понятно народу. Возьмем его выступление перед послами иностранных государств 4 октября 2022 года. В нем он особо выделил вопросы защиты прав человека в Казахстане. Главное достижение здесь - отмена смертной казни. Тут не поспоришь, права преступников у нас защищены на высшем уровне. Ведь как получается - права того, кого лишили жизни, забыты, а права убийцы защищены. 11 августа текущего года президент принял председателя Верховного суда Жакина Асанова. Тот сообщил об увеличении в 7 раз количества оправдательных приговоров по тяжким и особо тяжким преступлениям. Правоохранительные органы получают отказ в санкции на арест по каждому пятому делу. Чем тут гордиться? Развязали руки преступникам, одновременно связав их правоохранителям.

А вот в Костанае этим летом жительница обратилась в суд с иском к стоматологу. Жаловалась на некачественное изготовление протеза. В результате суд присудил ей выплатить определенную сумму тому, на кого она жаловалась. Причина: оказывается, у нее после протезирования возникли боли, и она обратилась в другую клинику, где ей зуб удалили. Нет зуба, не жалуйся.

Видимо, наши законы не обладают достаточной силой, чтобы защитить простого человека. К сожалению, лучшие качества народа - долготерпение, доверчивость, доброта - оборачиваются против него.