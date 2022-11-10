Поправки в закон для желающих получить казахстанский паспорт анонсировал премьер-министр Алихан Смаилов. Эксперты рассказали, кого это коснется в первую очередь и где можно выучить государственный язык, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По данным телеканала, в учебно-методическом центре "Тіл" в Актобе в последнее время обучаются почти 500 человек. Примерно 10 процентов из них – иностранцы. За три месяца там научат не только сносно выражать свои мысли, но и кое-какой профессиональной лексике.

"Это наши кандасы, также есть лица других национальностей. Это люди, которые проявили интерес к казахскому языку в разной степени. Может, кто-то связывает свое будущее с Казахстаном", - рассказала директор центра по обучению языкам Клара Сергазина.

Незнание государственного языка может стать основанием для отказа в получении гражданства Казахстана, сообщил в ответе на депутатский запрос премьер-министр Алихан Смаилов.

"Разработаны поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", которые рассматривают незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства как дополнительное основание для отказа и восстановления в гражданстве, а также направлены на предотвращение фактов двойного гражданства", - сказал он.

В первую очередь новые требования коснутся приезжей молодежи, считают эксперты. Поскольку этнические казахи, где бы они ни жили, как правило, говорят на казахском даже лучше некоторых казахстанцев, делится наблюдениями глава столичного филиала Всемирной ассоциации казахов Карлыгаш Бекпатшакызы.

"Для этнических, иностранных казахов проблем не будет. Все они владеют казахским языком. Я поддерживаю связь с ними, потому что многие получают гражданство Казахстана. Некоторые трудности могут возникнуть только с молодежью. Они могут не знать, но и для них это вопрос максимум одной недели. Потому что родной язык в крови", - говорит глава Астанинского филиала Всемирной ассоциации казахов Карлыгаш Бекпатшакызы.

Тем, кто намерен получить вид на жительство, тоже бояться нечего: им экзамены сдавать не придется, отметил в своем телеграм-канале политолог Газиз Абишев.

"Мера может коснуться скольких-то сотен уроженцев других стран - некандасов, стремящихся во что бы то ни стало получать казахстанский паспорт. После нескольких лет проживания в Казахстане им надо будет пойти в языковой центр и сдать КАЗТЕСТ, преодолев установленный законодательством необходимый минимум", - сказал политолог Газиз Абишев.

В ассоциации казахов добавили, что это мировая практика и любая страна ревностно относится к своему языку. К примеру, в Турции не найти жителя, который не говорил бы на турецком, будь он турком по национальности или нет.

"Без этого невозможно. Ни получение гражданства, ни проживание в этой стране. Чем мы хуже? Мы независимая страна. Так пусть наш язык будет самостоятельным. И все, кто хочет приехать, кто хочет получить гражданство, должны учить государственный язык. Это мировая практика", - сказала глава Астанинского филиала Всемирной ассоциации казахов Карлыгаш Бекпатшакызы.

За последние 15 лет один только центр в Актобе обучил казахскому языку более 20 тысяч желающих. И такие есть в каждом регионе. Кроме того, по всей стране функционируют 174 воскресные школы, где не только преподают язык, но и знакомят с казахской культурой и обычаями, что тоже немаловажно для иностранцев, желающих жить в Казахстане по казахстанским законам.

Напомним, в правительстве подготовили законопроект, согласно которому не знающим государственный язык не будут давать гражданство Казахстана.