Пропавшую девушку нашли мертвой в Карабалыкском районе
9 ноября 2022, 16:55 | Происшествия
26-летняя Галина Галкина пропала 3 ноября. Ее мать обратилась в полицию за помощью в поиске дочери. В этот же день было принято процессуальное решение о начале досудебного расследования. Сегодня, 9 ноября, стало известно, что девушку нашли мертвой. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 10».
В Департаменте полиции информацию подтвердили. Сегодня в 15.00 сотрудники полиции при проведении розыскных мероприятий обнаружили труп без вести пропавшей девушки в степи.
Назначены судебно-медицинские экспертизы, которая установить причину смерти.
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