Новости

Пропавшую девушку нашли мертвой в Карабалыкском районе

9 ноября 2022, 16:55 |  Происшествия

26-летняя Галина Галкина пропала 3 ноября. Ее мать обратилась в полицию за помощью в поиске дочери. В этот же  день было принято процессуальное решение о начале досудебного расследования. Сегодня, 9 ноября, стало известно, что девушку нашли мертвой. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 10».

 

В Департаменте полиции информацию подтвердили. Сегодня в 15.00 сотрудники полиции при проведении розыскных мероприятий  обнаружили труп без вести пропавшей девушки в степи.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, которая установить причину смерти.