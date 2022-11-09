26-летняя Галина Галкина пропала 3 ноября. Ее мать обратилась в полицию за помощью в поиске дочери. В этот же день было принято процессуальное решение о начале досудебного расследования. Сегодня, 9 ноября, стало известно, что девушку нашли мертвой. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 10».

В Департаменте полиции информацию подтвердили. Сегодня в 15.00 сотрудники полиции при проведении розыскных мероприятий обнаружили труп без вести пропавшей девушки в степи.



Назначены судебно-медицинские экспертизы, которая установить причину смерти.