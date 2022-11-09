Депутат Едил Жанбыршин раскритиковал деятельность Верховного суда в отношении встречи с населением, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На заседании Мажилиса депутат обратился к председателю судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абдрашиту Жукенову.

"Вы хорошо знаете, во всех регионах Казахстана есть граждане, которые едут в Астану за правосудием, устраивают пикеты и требуют встречи с судьями Верховного суда, обращаются и в Парламент. Но здесь надо отметить, что Администрация Президента, Парламент, Комитет национальной безопасности, члены правительства, все их принимают, но когда речь идет о Верховном суде, то там нет приема. Принимают и встречаются с жителями только работники аппарата. А ведь многие граждане идут даже на такие крайние меры как самоубийство и самоподжог. То есть такие факты имеют место у нас в стране", - заявил Едил Жанбыршин.

Депутат указал, что в 2016 году был принят кодекс, ограничивающий контакт с населением, и сейчас Верховный суд "превратился в закрытое учреждение". Жанбыршин напомнил слова Президента об открытом правительстве и работы власти напрямую с населением, однако, по его словам, со стороны Верховного суда этого не видно.

Представитель Верховного суда в ответ пояснил, почему контакты с населением ограничены.

"Вы ошибаетесь, уважаемый депутат. Данный вопрос не регулируется таким кодексом, а строго конституцией. Граждане имеют право встречаться только по процессуальным вопросам, поэтому встречи не допускаются. Конечно, у нас есть такая практика и есть соответствующее решение, это является процессуальным контактом, который противоречит законодательству. Потому что есть две стороны дела. Если мы примем одну сторону, будет недовольна вторая сторона. То есть возникнут новые проблемы. Должно быть равноправие, и мы должны работать строго в рамках законодательства, встречи могут быть только в зале суда, только в процессе дела. Поэтому не может быть никаких встреч с гражданами", - пояснил Абдрашит Жукенов.

Депутат заявил, что считает это мнение ошибочным и подчеркнул необходимость предусмотреть механизмы приема граждан.

"Я считаю, это ошибочное мнение. Мы понимаем, что нельзя вмешиваться в судебные процессы, судебные решения. Но это должно быть реализовано. Но когда граждане обращаются с вопросами, необходимо предусмотреть механизмы приема граждан. По моему мнению, нет ничего сложного и это можно изменить, предусмотреть. У вас механизм не совсем работает, ограничения излишни. Мы должны тесно работать с обществом, с населением. Я считаю что это касается судьи, так как это одна из ветвь власти", - заявил мажилисмен.

Жукенов согласился с мнением депутата и рассказал о деятельности Верховного суда в отношении встречи с населением на данный момент.

"Я с вами согласен. Это общенациональный вопрос. При Генеральный прокуратуре мы открыли большую общественную приемную, где принимает участие в работе представители правительства, сотрудники аппарата, советники. Там осуществляется прием граждан, принимаются решения. Когда есть необходимость, вносится протест, мы его рассматриваем в суде. То есть такие механизмы у нас предусмотрены", - заключил представитель Верховного суда.

Кроме того, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов также отметил важность внедрения механизма для контакта Верховного суда с населением.

"Вообще вопрос очень правильно поднимается. Вы должны принять такое решение, чтобы ни с какой стороны не было вопросов. А когда есть недовольство или протест, то должен быть какой-то механизм, чтобы была возможность коллегиального приема или при прокуратуре", - обратился спикер Мажилиса к председателю судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда.

Отчаявшиеся казахстанцы все чаще обращаются к властям, с просьбой вмешаться и предотвратить иные тяжкие последствия для их семей. Так ранее семья Сиухиных из Кокшетау записала видеообращение к государственному советнику Казахстана Ерлану Карину, председателю Верховного суда Жакипу Асанову и генеральному прокурору Берику Асылову.