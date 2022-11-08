35 млн тенге будет стоить Новый год в Костанае — цену назвал аким города
Галина КАТКОВА
8 ноября прошла отчетная встреча главы местной исполнительной власти Марата ЖУНДУБАЕВА с населением, бизнес-сообществом. Он сообщил, что средства на проведение праздника в бюджете заложены, подрядчики определены.
Такой была елка в 2020 году / Фото из архива "НГ"
- Два года пандемии были ограничения, теперь праздник надо вернуть в жизнь горожан, - сказал градоначальник.
Один подрядчик отвечает за устройство в Костанае ледяных фигур, лабиринта, горок, на что бюджет выделяет 16 млн тенге. Второй будет занят оформлением. Должен установить, украсить, подсветить три елки — в центре главную 22-метровую и две 11-метровые в районах города, а также разместить 10 новогодних композиций-конструкций. Затраты на это — 19 млн тенге.
- С ледяным городком все, конечно, зависит от погоды. Нужны морозы. Если случится теплая зима, ну, значит, не будет городка, - прокомментировал аким.
И попросил предпринимателей подключиться к праздничному оформлению областного центра «как в былые времена».
- Чтобы входные группы магазинов, кафе, ресторанов были украшены и подсвечены, ограничений на посещения из-за ковида больше нет, так что это вполне можно делать, для привлечения клиентов в том числе, - добавил он. - А мы, чтобы поддержать, проведем общегородской конкурс на лучшее новогоднее оформление бизнес-объектов. Образование подключится — они свой конкурс проведут. В целом должно быть в городе красиво, эстетично.
На это, по словам градоначальника, должен поработать и бюджет. На днях акимат провел инспекцию ночного освещения областного центра. Отмечены проблемы уличного освещения, аким не раз в ходе встречи, назвал их «бичом» городской жизни, обещано ими заняться вплотную. Что касается подсветки зданий, то принято решение обустроить ее на самых красивых исторических зданиях Костаная, подсветить театры, церкви, мечети.
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