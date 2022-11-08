8 ноября 2022 года на территории Казахстана полное лунное затмение можно будет наблюдать ближе к вечеру, передает Informburo.kz.

Как происходит лунное затмение / Изображение tainaprirody.ru

По данным ресурса Timeanddate, в Астане и Алматы полное лунное затмение начнётся в 16.30, а максимальная фаза в этих городах будет видна в 17.36. Луна пройдёт через северную часть земной тени, окрасившись в красновато-бурый оттенок.

Заведующая лабораторией физики звезд и туманностей Астрофизического института имени Фесенкова Любовь Шестакова уточнила, что начало полной фазы лунного затмения для Алматы начнётся в 16.15.

"В это время Луна ещё не взойдёт, к концу полной фазы в 17.41 Луна появится над горизонтом, её высота будет всего 1 градус. Надо смотреть на восток, на восход ночного светила и можно будет до 18.49 увидеть частную фазу лунного затмения. Условия для затмений возникают два раза в год, когда видимые пути Солнца и Луны пересекаются. Этот промежуток времени длится 36 дней", – сообщила она.

Максимальная фаза затмения в других городах Казахстана:

в Костанае – в 17.59;

в Павлодаре – в 17.07;

в Шымкенте и Атырау – в 18.05;

в Актау – в 18.21;

в Шымкенте (69%) – в 17.32;

в Актобе – в 17.59;

в Караганде – в 17.36;

в Семее – 17.08.

Лунное затмение наступает, когда Луна (в фазе полнолуния) входит в конус тени, отбрасываемой Землёй. Максимальная теоретически возможная продолжительность полной теневой фазы затмения Луны – 108 минут. Такими были лунные затмения 13 августа 1859 года и 16 июля 2000 года.

Не каждое лунное затмение полное, когда Луна полностью погружается в тень Земли. Если только часть Луны проходит в тени Земли, то происходит частное теневое лунное затмение. Если Луна проходит лишь через полутень Земли, затмение называется полутеневым или частным полутеневым. Такое различие затмений происходит из-за несовпадения плоскостей лунной и земной орбит.