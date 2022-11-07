Об этом сегодня, 7 ноября, заявил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Берик ТАНЖАРИКОВ на брифинге в РСК. Чиновник отчитывался о реализации поручения президента Токаева по строительству 91 дома для пострадавших в сентябрьских пожарах в Аулиекольском районе.

- Вы подписывали акты сдачи домов в эксплуатацию? - спросил на брифинге корреспондент "НГ".

- На сегодняшний день акты ввода в эксплуатацию не подписаны в связи с устранением дефектов, - ответил Танжариков. - Подписана декларация о выполнении работ, она принята всеми ответственными службами. Подписано заключение о соответствии выполненных работ проекту. И подписано заключение о качестве выполненных работ, которое предоставлено техническим надзором. Акт ввода в эксплуатацию на стадии подписания.

Уже после брифинга Танжариков сказал "НГ", что заселение людей в дома, которые не введены в эксплуатацию, не противоречит закону.

Прокомментировал Танжариков и недавний скандал, когда после обильных осадков возле 12 домов затопило септики и придомовые участки:

Берик Танжариков (слева)



- Для исключения подтопления территорий во время паводков учтены мероприятия по вертикальной планировке домов, проведены работы по отводу возможных паводковых и талых вод с территории участка. В свою очередь проведение строительно-монтажных работ проводилось в очень сжатые сроки. В виду отсутствия в проекте строительства системы канализации, было принято решение выполнить временные септики за счет подрядных организаций. Следующим этапом для нас определена разработка ПСД по строительству канализации в микрорайоне "Бирлик", определен проектировщик ТОО "Институт "Агропромпроект". Проект будет разработан в этом году, а строительно-монтажные работы начнутся в следующем году.

Директор ТОО "Институт "Агропромпроект" Денис ШИЛОХВОСТОВ рассказал, что под канализацией власти имеют ввиду пластиковые ёмкости под септики.

Денис Шилохвостов (справа)

- По расчету ёмкость должна быть не менее трех кубов, но принято коллегиальное решение по установке ёмкостей не менее 5 кубов, - сообщил он. - Они пластиковые, герметичные, угроза их подтопления талыми водами будет исключена. Это обеспечит минимизацию затрат жильцов в процессе эксплуатации. Также предусмотрена установка герметичных колодцев. Мы используем только казахстанское оборудование. Потенциальный поставщик в Алматы. Он пока не предоставил информацию о стоимости. Но есть информация по трем другим заводам в Астане и Степногорске. Там стоимость высокая, ищем других поставщиков. Эта система канализации позволит обеспечивать жильцов бесперебойной работой и не будет никаких дополнительных объемов воды.

Танжариков отметил, что в Аулиеколе в целом отсутствует система ливневой канализации, а единственный выход в данной ситуации - своевременная организация по вывозу снега. И еще раз напомнил, что именно из-за сжатых сроков строительства обустроили временные септики. Корреспондент "НГ" поинтересовался, что делать людям до того, как временные септики заменят на новые ёмкости.

- Когда было подтопление, я оперативно провел сход, присутствовало порядка 60 владельцев домов, на все вопросы жителей я ответил, - рассказал аким Аулиекольского района Ерлан ТЕМЕНОВ. - Оперативно были подтянуты 9 единиц ассенизаторских машин и 6 мотопомп. За сутки мы воду откачали. Сегодня этот вопрос уже не стоит. Мы привлекли наших предпринимателей, они подвезли более 300 кубов инертных материалов. На постоянном дежурстве у нас работает бригада. Закреплен старший по микрорайону. Возможные проблемы сняты. Это наша ежедневная работа.

Отвечая на вопросы журналистов, руководитель управления строительства сообщил, что в построенных домах есть дефекты, которые устраняются на месте.

- В доме №1 после отделочных работ имеется факт трещины, так как некачественно была выполнена штукатурка. Эти замечания устранены. - отметил Танжариков. - В каждом доме имеются какие-то дефекты. Создана группа, жители оперативно в нее обращаются по тем или иным дефектам. Оперативно они силами подрядчиков устраняются.

- То что мы видели, это не просто обрушение штукатурки. Стена между гостиной и кухней треснула насквозь, там ширина трещины, наверное, с палец. Вы разбирались, что стало причиной? - спросила журналистка Айжан УТЕВОВА.

- Дом мы обследовали, данная стена не является несущей, это перегородка, - ответил Танжариков. - По проектному решению фундамент из монолита, смонтированы сборные железобетонные блоки. При этом стены как опорные, так и перегородки, опираются на монолитную плиту. При обследовании дома было установлено, что смещения по фундаменту не определено. Был сделан вывод, что трещина появилась из-за некачественных строительно-монтажных работ. Этот момент мы устраним.

- Президент Токаев во время своего визита в Аулиекольский район заявил, что дома будут оснащены всем необходимым - кухня, посуда, телевизоры. Но по факту в домах установили только газовые плиты и сантехнику. Ни о какой мебели и телевизорах речи не идет. Скажите, пожалуйста, это неправильно выполнено поручение президента или президент оговорился? - спросил корреспондент "НГ".

- В соответствии с проектом строительства жилого дома, в рамках ПСД предусмотрены оснащение санузлов, и оснащение кухни котлом и плитой, - ответил Танжариков.

- Спонсоры выделили на каждый дом двухкамерный холодильник. Гуманитарная помощь, которая приходила со всего Казахстан, направлена адресно в каждый дом. Каждая семья живет по-разному, каждая семья получила более 5 млн помощи. Каждый индивидуально покупает для себя необходимую мебель. Сейчас люди уже обои клеят. - дополнил Теменов.

Напомним, ключи от новых домов для погорельцев две недели назад вручил аким Костанайской области. По словам Танжарикова, сейчас люди заселяются и обустраивают новое жильё.

Фото Георгия ГОВОРОВА