Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о стабильности и безопасности в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

На встрече с общественностью Токаев отметил, что в последние месяцы информационные системы Казахстана стали подвергаться кибератакам.

"Такие случаи особенно участились в ходе нынешней политической кампании. Мы будем это строго пресекать, вплоть до введения запретов на распространение дезинформации.

Мы готовы защищать нашу священную Независимость. Я уже говорил, что мы готовы защищать национальные интересы не только с помощью дипломатии, но и с более жестких позиций. И это наша твердая позиция", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что на стабильность и безопасность в стране, помимо внешнеполитической повестки, большое влияние оказывает и внутренняя ситуация.

"Пока и у нас в стране, и за ее пределами есть те, кто сеют рознь и вражду, мы не можем проявлять беспечность", - добавил Президент.