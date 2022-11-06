Минувшей ночью в Германии, в городе Оберхаузене, на ринге «Рудольф Вебер-Арены», прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок в супертяжелом весе между казахстанцем Жаном Кособуцким из Костаная и немцем Хуссейном Мухамедом.

Жан Кособуцкий - Хуссейн Мухамед: «дуэль взглядов» после взвешивания / Скриншот трансляции

На кону боя стоял пояс чемпиона WBC International в супертяжелом весе, которым обладал костанайский боксер, завоевавший его в мае в Гамбурге (Германия) в поединке с представителем Франции Жоаном Дюопа, одержав досрочную победу в пятом раунде над соперником, на счету которого было 39 побед с 26 нокаутами.

Для Кособуцкого бой в Оберхаузене был уже 19-м поединком на профессиональном ринге. В 18-ти ранее проведенных боях костанайский тяжеловес одержал 18 побед, нокаутировав своих соперников в 17 из них. Хуссейн Мухамед провел на один бой меньше Кособуцкого и во всех также одержал победы.

При этом немец 14 поединков завершил досрочно, в том числе и в последнем бою в сентябре, нокаутировав уже в первом раунде именитого грузинского тяжеловеса Шалву Джомардашвили, на чьем счету было 34 победы и 25 нокаутов.

Поединок на «Рудольф Вебер-Арене», рассчитанный на 10 раундов, завершился уже в третьем трехминутном отрезке победой казахстанца, нокаутировавшего своего соперника, который до этого четыре раза побывал в нокдауне.

Удар Жана Кособуцкого, которым он подводит итог боя с немцем Хуссейном Мухамедом / Скриншот трансляции

Итог боя Жан Кособуцкий (Казахстан) - Хуссейн Мухамед (Германия) / Скриншот трансляции

Таким образом, 33-летний Жан Кособуцкий, тренирующийся под руководством своего отца Сергея Кособуцкого и представляющий немецкую промоутерскую компанию Universum Box-Promotion, одержал свою 19-ю победу на профессиональном ринге и защитил чемпионский титул WBC International в супертяжелой весовой категории - хэвивейте, а 31-летний Хуссейн Мухамед потерпел свое первое поражение в профессиональном боксе.

Жан Кособуцкий сохранил чемпионский пояс WBC International в супертяжелой весовой категории / Фото Universum Boxing