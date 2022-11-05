С начала года в Казахстане больше всего подорожали моющие и чистящие средства, особенно хозяйственное мыло, сообщает informburo.kz со ссыдкой на Первое кредитное бюро.

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По данным аналитиков, средства для мытья посуды за весь 2021 год выросли в цене на 4,9%, а за 10 месяцев 2022-го – на 36,6%. Это более чем в два раза выше темпов инфляции. Только в октябре этот вид продукции подорожал на рекордные 7%.

Стиральный порошок вырос в цене на 5,1% за октябрь и на 29,6% с начала года. В сентябре рост был еще сильнее – 5,4%.

Но больше всего дорожает мыло: детское – на 46,5% с начала года (+5,3% за октябрь); туалетное – на 44,8% (+1,8%); хозяйственное – вовсе на 77,1% (+5,4%).

"Ничто в Казахстане в 2022 году не растёт в цене так быстро, как хозяйственное мыло – темпы в 4,5 раз выше темпов инфляции", – отмечают аналитики.

Эксперты подчёркивают: собственные производители на ценообразование на местном рынке практически не влияют – всё диктует импорт.

По итогам 8 месяцев в Казахстане произвели 8000 тонн моющих средств, а импортировали 78,5 тыс тонн. Более того: экспорт за тот же период составил 9800 тонн, то есть за рубеж продали больше, чем сами произвели. Причём производство по сравнению с январем-августом 2021 года упало на 9,8%, а экспорт вырос на 31%.