Эти и многие другие работы были представлены в картинной галерее Костаная на выставке в рамках ежегодного республиканского конкурса молодых авторов изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Жас толқын». 3 ноября подвели его итоги, лучших художников и скульпторов наградили денежными призами.

Нынешний конкурс - четвертый. Организаторы - областной историко-краеведческий музей и управление культуры Костанайской области.

Участвовали более 80 человек - профессионалы и любители из Костанайской области, Астаны, Караганды и Челябинска. Тематика конкурсных работ - Год детей в Казахстане и 150-летие общественно-политического и государственного деятеля, просветителя Ахмета Байтурсынова.

Портретов Ахмета Байтурсынова на конкурсе было много, но в каждом из них своя изюминка

Организаторы и члены жюри отметили разнообразие жанров и технологий, в чем нынешние конкурсанты оказались достаточно смелыми.

- В этом году даже невооруженным глазом видно, что работы несут с собой большую смысловую нагрузку, - отметил в своем выступлении руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ. - Участники нашего конкурса обрели большой опыт и теперь смело смогут принимать участие в республиканских и международных выставках и конкурсах, достойно представляя нашу область, страну.

Айтуарова Людмила, "Просветитель", холст, акрил

Нынешний конкурс дал возможность молодым авторам получить оценку Вадима Быкова, Сергея Лугового, Асель Нуркеновой - все они являются членами Союза художников Казахстана. Второй год подряд в составе жюри гость из Алматы, искусствовед, член Союза художников Казахстана, куратор международных и частных художественных проектов Мария ЖУМАГУЛОВА.

- Выставка сама по себе позитивная, яркая, и это важно, - прокомментировала она "НГ". - Главная интонация всех подобных выставок - это оптимистичность. Мне нравится, что авторы ценят, в какой стране они живут. Каждый автор проявил сопричастность к родине. Многие участвуют во второй раз. Это приятно. То, что они не могли сделать раньше, стало стимулом совершенствоваться. И мы видим сегодня еще больше высоких по уровню авторских работ.

Как отмечает Жумагулова, несмотря на обилие современных по технике и жанрам работ, молодые авторы все чаще обращаются к художественным традициям своего народа, будь то прикладной или изобразительный вид искусства - видна связь поколений, ощущается преемственность.

Например, диптих Ольги Лукашонок "Казахский натюрморт". Молодая художница использовала в работе войлок. Теплый по текстуре материал гармонично передал теплую цветовую гамму композиции. Оттого картина создает атмосферу уюта и домашнего тепла.

Лукашонок Ольга, диптрих "Казахский натюрморт", войлоковаляние

- Она грамотно использует технологию, - дает экспертную оценку Мария Тулегеновна. - Вот, казалось бы, кошма - материал не для картины. Что это, прикладное искусство? Нет, эта работа выполнена в жанре живопись.

Но и в жанре прикладного искусства, безусловно есть, на что посмотреть. Пройти равнодушно мимо полотна Айнур Есеналиной невозможно. Представленный ее сюжет окутывает материнской любовью: каждый, глядя на нее, на мгновение ощутит теплоту родных рук матери.

Есеналина Айнур. "Под крылом материнской любви". Тканый ковер

Изобретательны в технике и содержательны по сюжету работы в номинации «Скульптура». Вот наш взгляд задержался по фигуре под названием «Любовь». Ее автор - школьный учитель художественного труда в селе «Веселый Подол» Сарыкольского района Алексей МАХОВСКИЙ - в третий раз принимает участие в этом конкурсе. В 2019 году его работа получила 2 место. Но нынешний год подарил ему заслуженное первое место.

Композиция "Любовь" Алексея Маховского заняла первое место в номинации "Скульптура"

Работа Маховского изображает образ родителей, нежно целующих своего малыша. Глаза у всех закрыты, что передает трепетное состояние того самого сладкого момента, когда родители в поцелуе выражают любовь. И в этот момент ребенку не нужно больше ничего: просто любовь, родительская.

- Честно сказать, не заморачивался с названием, - рассказал историю создания конкурсной фигуры Алексей. - Хотел изобразить символ семьи, семейной любви. Работу готовил специально к этому конкурсу. Долго думал над композицией. И когда уже был создан каркас будущей фигуры, потом само пошло-пошло...

Основной материал - бумажная глина. В качестве каркаса использовалась обычная проволока. Все это небольшое изваяние установлено на деревянной подставке. Фигура покрыта черной и золотой краской. Второй цвет нанесен техникой «сухая кисть».

Проходим дальше по залу выставки...

Лучи солнца пробиваются сквозь тени памяти... светлые воспоминания из детства, наполненные ароматом яблоневого сада, вмиг озаряют серые будни. Таков сюжет акварельной картины молодой художницы из Лисаковска Ирины КРОПОТОВОЙ, занявшей 1 место в номинации «Графика».

Работы Ирины Кропотовой "В тени яблони", "Детские воспоминания" выполнены на бумаге в акварельной технике

- Тема моих работ - воспоминание о своем детстве. Одна из картин так и называется, - поделилась с «НГ» художница.

В этой работе не все элементы заполнены цветом, символизируя тем самым будни взрослого человека. И лишь композиционный центр представлен светлой цветовой палитрой: здесь автор изобразил самое яркое воспоминание своего детства, которая обычно случается словно вспышка, так же ярко и кратковременно.

На второй конкурсной работе Ирины - «В тени яблони» -представлен собирательный детский образ. И опять же в центре композиции - изображение яблок.

- Почему на обеих ваших картинах о детстве изображены яблоки? Подозреваю, что это связано с Алматы?

- Да, я очень люблю Алматы, - улыбается художница. - Яблоки напоминают мне об этом городе. Я там была в детстве.

Кропотова преподает в Детской художественной школе, которую закончила сама. Но сейчас уже и ее ученики оттачивают свои художественные навыки на различных арт-площадках. Например, в Астане на конкурсе-пленэре работы ее воспитанников удостоены гран-при.

А вот гран-при конкурса «Жас толқын», наоборот, уедет в столицу. Участница из Астаны Айдана Минайдарова стала обладательницей главного приза. Но ее не было на вручении. Зато ее работы все еще украшают выставочный зал Костанайского областного историко-краеведческого музея. Кстати, выставка пройдет до 12 ноября.

- Автор этих работ - архитектор, - рассказала «НГ» Мария Жумагулова, - при обучении им преподают и рисунок, и живопись. Айдана же работает с акварелью. Из всех живописных техник акварель - самая сложная. Потому что, в отличие от живописи, с акварелью надо работать точно.

Айдана Минайдарова и ее 12 акварелей на тему детства взяли гран-при

Художница обратилась к теме детства, представила по ней целый цикл картин, разнообразный по композиции. Здесь и портреты, и сюжетные мотивы, автор использует дополнительные элементы, чтобы максимально широко выразить тему.

- Детство - это, наверное, самая трогательная теплая тема, - продолжает Мария Тулегеновна. - Собственно, ради чего и жил Ахмет Байтурсынов - ради будущего, он думал о будущих поколениях, и мы видим его идеи в представленных работах конкурсантки. Это, конечно, трудоемко, да и чувствуется мастерство художницы.

В подведении итогов жюри было непросто определить лучшие работы. Однако единогласным решением стал выбор призеров и победителя в номинации «Графика», «Прикладного искусства».

- У нас, правда, были проблемы с живописью, - отмечает Жумагулова. - Во-первых, потому что работ в этой номинации было мало. Во-вторых, мы, как члены жюри, расходимся в восприятии.

По словам Марии Тулегеновны, местные художники большое внимание уделяют традиционной реалистической живописи. В отличие от гостьи конкурса - алматинский искусствовед предпочитает все же современные виды искусства. Сложно сказать, что они были представлены в полном аспекте, но элементы современных техник и форм присутствовали так или иначе во многих работах.

- Я смотрю на новации, ноу-хау, а местные художники хотели распределить места среди тех, кто традиционно сделал живопись, - отметила Жумагулова.

Мария Тулегеновна в беседе с "НГ" подчеркнула профессионализм организаторов, особенно работу специалистов экспозиционного зала при историко-краеведческом музее. Она понимает, насколько сложна и трудозатратна организация подобных выставок и конкурсов, но костанайская галерея умеет часто радовать своего зрителя художественными экспозициями. По ее мнению, Костанай в этом плане далеко ушёл от коллег из других регионов страны.

Тем не менее, искусствовед и член жюри обратила внимание организаторов на подход к оценке работ участников. Дело в том, что в конкурсе на равных условиях принимают участие как профессионалы, так и сам самодеятельные художники.

Но, чтобы у второй категории участников было больше мотивации, просила предусмотреть в последующие годы возможность разделить работы с учетом уровня мастерства молодых авторов.

Несмотря на некоторые разногласия, места в итоге распределили так:

Гран-При – Минайдарова Айдана, Астана.

В номинации «Живопись» 1 место – Айтуарова Людмила, Астана; 2 место – Гук Надежда, Костанай.

В номинации «Графика» 1 место – Кропотова Ирина, Лисаковск; 2 место – Алмакаева Валентина, Костанай; 3 место – Батурин Даниил, Лисаковск.

Алмакаева Валентина, "Казахстан" , бумага, ручка

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» 1 место – Бородкина Виктория, Костанай; 2 место – Лукашонок Ольга, Костанай; 3 место – Есеналина Айнур, Костанай; Муратов Бекзат, Костанай; Диханбаев Айдын, п. Федоровка.

В номинации «Скульптура» 1 место – Маховский Алексей, п. Сарыколь.

Рахметуллаева Илан, коллаж "Устойчивость метаморфоз", смешанная техника

Сверху: Калдыбаева Дария, триптих "Поднятие целины", холст, акрил. Снизу: Брынская Полина, триптих "Просветители", бумага, гуашь

Алмакаева Валентина, "Казахстан" , бумага, ручка

Лапикова Мария, "Сеятель человечности", холст, масло

Фото Ксении РЕБИК

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