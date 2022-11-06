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Где будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае

6 ноября 2022, 11:58 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети с 7 по 11 ноября сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы пройдут в восьми районах областного центра.

В связи с работами электроэнергию будут отключать у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-205 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 7 по 11 ноября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • 6-й пр. Лермонтова 1-10,
  • 4-й пр. Лермонтова 1-14,
  • 3-й пр. Лермонтова 1-14,
  •  пр. Абая 287-305.

ТП-264 (работы на подстанции)

7 ноября с 10:00 до 19:00

  • магазин «Березка»,
  • «Строймакс»,
  • ТОО «ГолдБарс».

Спальный сектор:

  • ул. Алтынсарина 5, 7, 9,
  • ул. Хакимжановой 62,
  • ул. Комарова 13.

Частный сектор:

  • ул. Хакимжановой 66-88,
  • пер. Хакимжановой 64/1-64/21,
  • ул. Кооперативная 66-86, 68/1-68/6, 86/2-86/8, 78/1-78/9.

ТП-5 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 7 по 11 ноября с 10:00 до 18:00

  • Центр народного творчества по ул. Лермонтова 15.

Спальный сектор:

  • ул. Алтынсарина 234, 240, 244, 246,
  •  ул. Лермонтова 19.

Частный сектор:

  • ул. Алтынсарина 21а, 21, 19, 41/2, 37, 41/1.

ТП-306 (работы на подстанции)

8 ноября с 10:00 до 19:00

  • школа № 28, детский сад при школе,
  •  городской суд по ул. Победы 72,
  • Нурбанк,
  • ТД «Алтын килем».

Частный сектор:

  • ул.Бородина 151-161,
  • ул. Победы 161-173, 169/4-169/14, 167/1-167/11,
  • ул. Шаяхметова 117-141,
  • ул. Амангельдыц 154-181.

КТП-717 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ-0,4 кВ )

8 ноября с 10:00 до 14:00

Частный сектор:

  • ул. Кравцова 23/1,23/2,23/3,
  • ул. Миляева 17-39,23а,23б

ТП-136 (работы на подстанции)

9 ноября с 10:00 до 19:00

  • кинотеатр «Казахстан»,
  • библиотека им. Толстого,
  • школа детского творчества.

Светофор:

  • ул. Гоголя – ул. Алтынсарина

ТП-75 (работы на подстанции)

10 ноября с 10:00 до 19:00

  • магазин «Кайнар»,
  • «Север»,
  •  «Эвелина»,
  • «Айналайн»,
  •  ТД «Кристалл»,
  •  «Центр слуха»,
  •  ТОО «Глобус».

Спальный сектор:

  • ул. Алтынсарина 131,
  •  ул. Амангельды 72.

Частный сектор:

  • ул. Дулатова 85-111,
  • ул. Амангельды 82-88, 86/1.

КТП-570 (работы на подстанции)

11 ноября с 10:00 до 19:00

  • детский сад «Белоснежка»,
  • Цвет-Сервис,
  • ТОО «ДК«Жук-Агро».

Частный сектор:

  • 3-я челябинская 1-20.