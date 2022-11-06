План работ Костанайской горэлектросети с 7 по 11 ноября сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы пройдут в восьми районах областного центра.

В связи с работами электроэнергию будут отключать у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-205 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 7 по 11 ноября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

6-й пр. Лермонтова 1-10,

4-й пр. Лермонтова 1-14,

3-й пр. Лермонтова 1-14,

пр. Абая 287-305.

ТП-264 (работы на подстанции)

7 ноября с 10:00 до 19:00

магазин «Березка»,

«Строймакс»,

ТОО «ГолдБарс».

Спальный сектор:

ул. Алтынсарина 5, 7, 9,

ул. Хакимжановой 62,

ул. Комарова 13.

Частный сектор:

ул. Хакимжановой 66-88,

пер. Хакимжановой 64/1-64/21,

ул. Кооперативная 66-86, 68/1-68/6, 86/2-86/8, 78/1-78/9.

ТП-5 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 7 по 11 ноября с 10:00 до 18:00

Центр народного творчества по ул. Лермонтова 15.

Спальный сектор:

ул. Алтынсарина 234, 240, 244, 246,

ул. Лермонтова 19.

Частный сектор:

ул. Алтынсарина 21а, 21, 19, 41/2, 37, 41/1.

ТП-306 (работы на подстанции)

8 ноября с 10:00 до 19:00

школа № 28, детский сад при школе,

городской суд по ул. Победы 72,

Нурбанк,

ТД «Алтын килем».

Частный сектор:

ул.Бородина 151-161,

ул. Победы 161-173, 169/4-169/14, 167/1-167/11,

ул. Шаяхметова 117-141,

ул. Амангельдыц 154-181.

КТП-717 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ-0,4 кВ )

8 ноября с 10:00 до 14:00

Частный сектор:

ул. Кравцова 23/1,23/2,23/3,

ул. Миляева 17-39,23а,23б

ТП-136 (работы на подстанции)

9 ноября с 10:00 до 19:00

кинотеатр «Казахстан»,

библиотека им. Толстого,

школа детского творчества.

Светофор:

ул. Гоголя – ул. Алтынсарина

ТП-75 (работы на подстанции)

10 ноября с 10:00 до 19:00

магазин «Кайнар»,

«Север»,

«Эвелина»,

«Айналайн»,

ТД «Кристалл»,

«Центр слуха»,

ТОО «Глобус».

Спальный сектор:

ул. Алтынсарина 131,

ул. Амангельды 72.

Частный сектор:

ул. Дулатова 85-111,

ул. Амангельды 82-88, 86/1.

КТП-570 (работы на подстанции)

11 ноября с 10:00 до 19:00

детский сад «Белоснежка»,

Цвет-Сервис,

ТОО «ДК«Жук-Агро».

Частный сектор: