Где будут отключать электроэнергию на следующей неделе в Костанае
План работ Костанайской горэлектросети с 7 по 11 ноября сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы пройдут в восьми районах областного центра.
В связи с работами электроэнергию будут отключать у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-205 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 7 по 11 ноября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- 6-й пр. Лермонтова 1-10,
- 4-й пр. Лермонтова 1-14,
- 3-й пр. Лермонтова 1-14,
- пр. Абая 287-305.
ТП-264 (работы на подстанции)
7 ноября с 10:00 до 19:00
- магазин «Березка»,
- «Строймакс»,
- ТОО «ГолдБарс».
Спальный сектор:
- ул. Алтынсарина 5, 7, 9,
- ул. Хакимжановой 62,
- ул. Комарова 13.
Частный сектор:
- ул. Хакимжановой 66-88,
- пер. Хакимжановой 64/1-64/21,
- ул. Кооперативная 66-86, 68/1-68/6, 86/2-86/8, 78/1-78/9.
ТП-5 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 7 по 11 ноября с 10:00 до 18:00
- Центр народного творчества по ул. Лермонтова 15.
Спальный сектор:
- ул. Алтынсарина 234, 240, 244, 246,
- ул. Лермонтова 19.
Частный сектор:
- ул. Алтынсарина 21а, 21, 19, 41/2, 37, 41/1.
ТП-306 (работы на подстанции)
8 ноября с 10:00 до 19:00
- школа № 28, детский сад при школе,
- городской суд по ул. Победы 72,
- Нурбанк,
- ТД «Алтын килем».
Частный сектор:
- ул.Бородина 151-161,
- ул. Победы 161-173, 169/4-169/14, 167/1-167/11,
- ул. Шаяхметова 117-141,
- ул. Амангельдыц 154-181.
КТП-717 (ж/м Амангельды) (работы на ВЛ-0,4 кВ )
8 ноября с 10:00 до 14:00
Частный сектор:
- ул. Кравцова 23/1,23/2,23/3,
- ул. Миляева 17-39,23а,23б
ТП-136 (работы на подстанции)
9 ноября с 10:00 до 19:00
- кинотеатр «Казахстан»,
- библиотека им. Толстого,
- школа детского творчества.
Светофор:
- ул. Гоголя – ул. Алтынсарина
ТП-75 (работы на подстанции)
10 ноября с 10:00 до 19:00
- магазин «Кайнар»,
- «Север»,
- «Эвелина»,
- «Айналайн»,
- ТД «Кристалл»,
- «Центр слуха»,
- ТОО «Глобус».
Спальный сектор:
- ул. Алтынсарина 131,
- ул. Амангельды 72.
Частный сектор:
- ул. Дулатова 85-111,
- ул. Амангельды 82-88, 86/1.
КТП-570 (работы на подстанции)
11 ноября с 10:00 до 19:00
- детский сад «Белоснежка»,
- Цвет-Сервис,
- ТОО «ДК«Жук-Агро».
Частный сектор:
- 3-я челябинская 1-20.
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