На днях вполне себе здравомыслящая знакомая с высшим образованием, работавшая бухгалтером, «подарила» мошенникам несколько миллионов. И депозитных, и кредитных.

"Людей грабят, не останавливаясь ни перед чем"

При этом даже на дежурный вопрос менеджера банка о том, добровольно ли она оформляет кредит, женщина ответила положительно: «Да! Добровольно!».

Рассказывала, что действовала, как под гипнозом, хотя имели место проблески осознания, что происходит что-то ненормальное. Но её полностью держали под контролем. Даже пообедать «не разрешили», внушили, что она «не хочет есть. Сначала надо закончить оформление кредита!». После этого она несколько дней вообще нормально поесть не могла…

Как они это делают – непонятно. Но – делают. Людей грабят, не останавливаясь ни перед чем.

Понятно, что полиция и банки предпринимают какие-то меры по предотвращению таких случаев. Но эти меры помогают мало и не всем. Всё сильно зависит и от самих людей, и от неравнодушия, настороженности менеджеров, работающих непосредственно с клиентами.

У меня предложение. Почему бы полиции и отделам внутренней политики акиматов совместно с банками не сделать ещё один шаг к защите людей от этих жуликов? Надо проработать форму простого заявления, в котором человек может сказать, что он не планирует и не собирается в течение ближайшего года оформлять какой-либо кредит в любом банке, работающем на территории Казахстана. Дата, подпись.

Создать общую базу по городу, району, области, республике… И обновлять её раз в год. В смысле – люди должны писать новое заявление.

Менеджерам при соблюдении всех прочих предосторожностей достаточно будет заглянуть в эту базу и отказать в оформлении кредита человеку, находящемуся в списках.

Думаю многие, чувствующие себя в группе риска, с удовольствием напишут такое заявление.