Она подделала протокол с подписями соседей и собственноручно организовала снос площадки, передает Informburo.kz.

Площадки, построенной за счет бюджета, во дворе этого дома больше нет / Фото yandex.kz

В Алматы женщина снесла игровую площадку, чтобы избавиться от шума под окнами. Об этом рассказала жительница города на встрече акима Ерболата Досаева с населением Алмалинского района.

По словам горожанки, жильцы дома №83 по улице Панфилова написали заявление в районный отдел полиции, но уже месяц со стороны правоохранительных органов нет никакой реакции. Между тем в правоохранительных органах обещали, что возбудят уголовное дело, и детскую площадку, из-за которой разгорелся конфликт, восстановят.

"В рамках осуществления программы благоустройства жилых дворов нами была установлена детская площадка. Она функционировала, её установили в 2018 году. Одна из жительниц нашего дома решила самостоятельно, варварски её демонтировать. Естественно, все жители вышли в защиту этой площадки. Она апеллировала тем, что якобы у неё есть разрешение акимата, но разрешения не было, я сфотографировала её заявление. Мы не смогли самостоятельно ничего сделать на этапе разрушения площадки. Часть площадки исчезла – лавочки, качели и прочее. Горка стоит до сих пор, частично демонтирована. В общем, площадки как таковой нет. Мы написали коллективное заявление в РОВД Алмалинского района, уже прошёл месяц, но никаких действий нет. Были подделаны подписи, это утверждают все жители нашего дома", – рассказала председатель совета жильцов в доме №83 по улице Панфилова.

Аким района Ержан Сейтенов подтвердил эти слова. Он рассказал, что женщина, которая снесла детскую площадку, подделала протокол с подписями соседей.

"Я в курсе. Данная женщина ко мне приходила и говорила, что якобы детская площадка находится под её окнами на расстоянии 20 метров, что шум мешает ей спать. Мы тогда ей сказали, что если она хочет убрать площадку, пусть оформит протокол общего собрания жильцов. Но она сама снесла, на основании поддельного протокола. Мы письмо в РОВД написали, сейчас там рассматривают это дело", – подчеркнул Ержан Сейтенов.

В управлении полиции сообщили, что заявление по данному факту действительно поступило на рассмотрение.

"Мы возбудили уголовное дело по статье 385 – "Подделка документов". В настоящее время проводятся следственные действия", – прокомментировали в полиции.

Глава города Ерболат Досаев сказал, что в отношении женщины нужно завести ещё одно дело – за незаконный снос детской площадки. По закону она должна была обратиться в районный акимат, принести протокол и попросить убрать площадку, отметил он. Аким также считает, что протокол должны внимательно проверить эксперты-почерковеды.

"А почему только за подделку (возбудили уголовное дело. – Авт.)? А за снос незаконный? Почему не возбуждаете? Незаконный снос детской площадки, построенной за счёт государства. Это не является основанием? Она не имела права сносить, даже если имела протокол", – возмутился Ерболат Досаев.

В управлении полиции пообещали разобраться в ситуации и незамедлительно принять решение по факту незаконного сноса площадки.