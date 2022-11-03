Лето прошлого года запомнилось тем, что в Костанае появилась картошка по 500 тенге за кило. Реальная картошка. Полезли вверх цены на морковку и капусту. На морковку долезли до запредельных ценников: 520, 600, 670 тенге надо было выложить за килограмм этого овоща. И осень кардинально ситуацию не изменила, несмотря на местный урожай. Зимой на картофель, капусту вводили предельные цены. На какой стоимости борщ рассчитывать нам нынче?

Цены на картофель этой осенью пока покупателей в состояние шока не вводят

Когда бесились те цены на овощи, спикеры из республиканских ведомств много говорили об импортозависимости и влиянии внешних факторов. Министр торговли Бахыт Султанов лично в Узбекистан ездил, контрактовал вроде поставки морковки на будущее. В феврале нашим предпринимателям запретили вывоз картошки и морковки за рубеж, а продавцов картофеля обвинили в ценовом сговоре. В общем, много чего было. Какова действительно зависимость овощного рынка внутри Казахстана от внешних факторов? Вопрос «НГ» адресовала главе Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана Кайрату БИСЕТАЕВУ. Членами союза являются и костанайские КХ, ТОО, занятые выращиванием овощей.

- Зависимость, безусловно, есть. Рынки взаимосвязаны. В прошлом году цены на овощи серьезно разгоняли россияне. У них случилась засуха такой силы, какая бывает раз в десять-двенадцать лет. Их спрос существенно поднял цены, - сказал Бисетаев. - Но в этом году у нас проблема обратная. Смотрите, что произошло. В этом году у наших овощеводов урожайность средняя как по картофелю, так и по моркови. Но при этом у нас увеличились площади под картошкой, а особенно под морковью. С учетом ситуации прошлого года люди прибавили, к тому же морковь является более рентабельной культурой, чем та же картошка. То есть мы произвели овощей много. А в прошлом году их не хватало, цена на них была высокой для тех, кто у нас их хотел купить. В частности, у узбеков. Я сейчас конкретно по картофелю говорю. Узбекистан - самый большой наш рынок для сбыта этой культуры. Но в прошлом сезоне из-за нашего слишком дорогого предложения узбеки открыли для себя рынок Ирана. Мы вынудили их искать альтернативу. Там картофель, пусть и несколько хуже по качеству, но более дешевый. Открыли и не спешат сейчас возвращаться к нам как к партнерам. В прошлом году они более 100 тысяч тонн, а по моим оценкам, 120-150 тысяч купили в Иране. По дороге иранцы, похоже, «закрыли» и Туркмению, которая у нас 20-30 тысяч тонн брала, а за прошлый сезон всего 3 тысячи закупила... Избавиться от этой конкуренции нам будет очень тяжело. Мы же должны за счет цены ломать их. Но в этом году точно не получится вытеснить Иран с узбекского рынка. То есть мы поставим туда меньше картофеля, чем обычно. Рекорд был 270 тысяч тонн картофеля, а в среднем 250-260 тысяч продавали туда каждый год. В этом году если мы поставим хотя бы на 50 тысяч меньше обычного, а я думаю, что и на 100 тысяч, то у нас образуются серьезные излишки. Они будут давить на внутренний рынок, и цены в этом году будут падать. Есть одна маленькая надежда на то, что весной РФ несколько поднимет спрос. У них в европейской части посадки с августа и до октября заливало дождями. Возможно, это повлияет на качество, хранение, возможно, они все не уберут. Но это такой призрачный прогноз. Для казахстанских производителей год по продажам тяжелый. Это доказывают отгрузки за сентябрь - октябрь. Нам нужны узбеки. Мы встречались с новым министром торговли, я обрисовал детально ситуацию. Сказал, что этот сосед импортирует 400-500 тысяч тонн картофеля в зависимости от собственного урожая. И наша задача не только удержаться на 300 тысячах, а увеличивать поставки, нам грех не использовать такой емкий рынок. Я настаиваю много лет, чтобы нашу продукцию включили в межправительственное соглашение и были особые условия по поставкам картофеля на узбекский рынок. В конце концов, для них это тоже социально значимый продукт. Потому что мы же понимаем, что для узбекского правительства это тоже социально значимый продукт. Вроде бы Жумангарин услышал, во всяком случае, на последней встрече с узбекским коллегой, вице-премьером, озвучил, что Казахстан готов поставлять в их страну 500 000 т картофеля. И нам важно, чтобы правительство в этой теме проявило здоровый и уместный протекционизм, надо защитить этот рынок и удерживать.

Одним словом, как ни парадоксально это звучит, но казахстанским покупателям должно быть выгодно, чтобы наши картошка и морковка хорошо продавались на сторону. Это делает бизнес на овощах доходным не только за наш счет. Если треть урожая в этом году сгниет за невостребованностью, то в следующем году бизнес, терпящий убытки, уменьшит посадки. И качели снова качнутся в другую сторону.

Фото Галины КАТКОВОЙ