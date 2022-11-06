Столицу Казахстана внесли в Книгу рекордов Гиннесса. И удостоилась она такой чести за количество переименований. Этот город за последние 60 лет менял название аж пять раз: Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана, Нур-Султан, опять Астана.

Следует отметить, что зуд переименований затронул не только столицу. После получения независимости у нас практически все города и масса других населенных пунктов получили новые названия. Не избежали этой участи и названия улиц в городах и селах. Неоспоримо то, что старт череде переименований дал тогдашний президент Нурсултан Назарбаев. Присвоение его имени вообще вышло за рамки разумного. Вы прилетаете в город Нур-Султан (до недавнего времени), проезжаете по проспекту Назарбаева к школе его имени, возле которой на цветочной клумбе растут розы имени Назарбаева и т. д.

Культ личности Назарбаева проявился до такой степени, что в Костанае додумались переименовать улицу Гагарина в проспект имени Назарбаева. Сравнили подвиг Гагарина с деятельностью Назарбаева. Тот полетел в космос первым в мире, не зная, что его там ждет. А что сделал Назарбаев? Я не могу понять, почему ему приписывают заслуги в создании независимого Казахстана? Распался Советский Союз, и независимость получили все бывшие союзные республики. Назарбаев даже в Беловежскую пущу не полетел, где забивали гвозди в крышку гроба СССР. Да и когда ГКЧП попытался возродить Союз, Назарбаев в числе последних осудил их действия. В чем его заслуга? А вот то, что за время его президенства члены его семьи стали миллиардерами, заметно всем. Откуда у его дочерей и зятьев, сватов и прочих нефтяные вышки, банки и т. д.?

Помнится, как Казкоммерцбанку государство выделило миллиарды помощи, и он был за один тенге продан Народному банку, принадлежащему Тимуру Кулибаеву (считай, дочери Назарбаева). Знаю многих, кто в первые годы независимости не смог получить свои деньге в сберкассе. Им навязчиво рекомендовали приобрести на эти деньги акции вновь созданного Народного банка, обещая дивиденды по ним. Не знаю, что было с дивидендами все эти годы, но в текущем за 2021 год по простым акциям дивиденды начислены не были. И это в то время, когда Народный банк (он же Halyk Bank) в 2021 году заработал 471,6 млрд тенге (чистая прибыль 318,4 млрд).

Говорят, что в свое время Артур Конан Дойл разослал двенадцати банкирам с безупречной репутацией одинаковые телеграммы: «Все всплыло наружу. Скрывайтесь». На следующий день все двенадцать исчезли из Лондона. Не думаю, что сейчас банкиры стали честнее.

Видимо, пора наводить порядок. Мокрый узел не развязывают, его разрубают. Уже в отношении многих родственников Назарбаева возбуждены уголовные дела. Источники и памятники истории подвержены тлению, а имена многих правителей забвению. Так было с древних времен. Например, древнеегипетский фараон Эхнатон после смерти был проклят потомками, его имя предали забвению. Далеко ходить не надо - забыты имена Ленина, Сталина, Брежнева и многих других. Назарбаева перестали уважать еще при его правлении. Чего стоят лозунги на митингах: «Шал, кет!» Поведение Назарбаева во время январских событий текущего года явно показало, что его авторитет рухнул. Не пора ли и у нас восстановить справедливость? Проспект должен называться именем Гагарина. Расходы - за счет личных средств акиматовцев, депутатов и тех «масс», которые якобы требовали переименования.