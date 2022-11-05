Наше поколение, а это военный и послевоенный выпуск, привыкло к тому, что день рождения комсомола, 29 октября, активно отмечается во всей стране. СМИ публикуют архивные материалы, встречи с ветеранами, культурные мероприятия к этому дню. Сколько замечательных песен, посвященных комсомолу, звучало в эти дни отовсюду! Да мы и сами с удовольствием их напевали: «Забота у нас простая,// Забота наша такая:// Жила бы страна родная,// И нету других забот!»

Много в них было смысла, оптимизма, лирики и любви. Одним словом, неказенщина. Патриотизмом были наполнены наши сердца, и мы с готовностью откликались на призывы партии и правительства решать очередные проблемы государства, которые мы воспринимали как свои собственные, как продолжение дел наших отцов и дедов. Объявлялись ударные комсомольские стройки, и молодежь по путевкам отправлялась осваивать Крайний Север и Дальний Восток, бескрайние степи Казахстана и сибирскую тайгу. Строились важнейшие объекты, заводы, фабрики, создавались новые города и поселки со всей необходимой инфраструктурой. Созданные студенческие стройотряды (ССО) брали шефство над новыми совхозами и колхозами, строили там фермы, школы, дома культуры, больницы. Байкало-Амурская магистраль (БАМ), нефтяные месторождения на севере Тюменской и Томской областей, Казахстанская Магнитка - трудно перечислить все знаковые объекты, куда направлялись комсомольские стройотряды. Это были ребята, «презревшие грошовый уют», как пелось в знаменитой «Бригантине», ради высоких целей, ради славы и мощи страны.

Об этом можно вспоминать бесконечно. В 1972 году был принят комплекс ГТО (Готов к труду и обороне) с заботой об укреплении здоровья всего населения от школяров до пенсионеров. А в 1974-м был проведен первый чемпионат СССР по многоборью ГТО. УК ВЛКСМ взял шефство над этими соревнованиями и сделал их невероятно популярными и престижными. Именно здесь отличился наш земляк Виктор Антимонов, который 5 раз выигрывал чемпионаты страны и стал невероятно популярным наравне с космонавтами.

Честно признаюсь, я впервые услышал о Кустанае именно после громких побед В. Антимонова. Воображение рисовало картину: небольшой степной городок, продуваемый всеми ветрами и прокаленный солнцем, а по просторным улицам его ходят крепкие парни вроде Гены Кругликова, Саши Капашникова, Нади Грековой и Виктора Антимонова. Кстати, сейчас у группы ветеранов родилась инициатива о мемориальной доске в честь выдающегося многоборца, ушедшего из жизни 5 лет назад.

Но вернемся к теме комсомола. В Костанае была неформальная ячейка бывших функционеров комсомола в лице Веры Семеновой, Людмилы Мацупы, Серика Бектурганова, Анатолия Дирксена и др., взявших на себя заботу о сохранении памяти об этой уникальной организации, воспитывавшей у молодежи осознанное чувство патриотизма к Родине. Сейчас этой группы нет, как говорится, иных уж нет, а те далече. И в прошедшую субботу о 104-й годовщине ВЛКСМ никто публично не напомнил. Зато соцсети буквально разбухали от сотен и тысяч поздравлений с днем рождения комсомола. Не ручаюсь за молодежь, но старшее поколение помнит и сохранило о нем самые светлые воспоминания.

Я не отношу себя к бывшим функционерам, хотя в школе, к своему большому удивлению, был избран комсоргом. В среде комсомольского актива хватало карьеристов, которых нормальные люди, и я в том числе, органически не переносили. Зато членство в ВЛКСМ однажды мне здорово помогло. После необходимого налета командирских часов на Ан-2 меня направили в Ульяновск в ШВЛП (Школа высшей летной подготовки) для переучивания на тяжелую технику. Начальник школы, генерал, глянул на мое личное дело и откинул его со словами в адрес кадровика: «Ты кого мне подсунул? Он ведь не коммунист». Но кадровик спокойно парировал: «А он комсомолец!» - «А, ну это другое дело, комсомол - это резерв армии». И калитка в ШВЛП для меня открылась. Спасибо комсомолу!

P. S. Сегодня в стране нет организации, хотя бы отдаленно напоминающей комсомол. Попытки были скалькировать западные образцы воспитания молодежи через скаутов и тинейджеров. Но у нашей молодежи они отклика не нашли. И молодежью в плане патриотического воспитания никто не занимается, она у нас без руля и ветрил. Поэтому много ребят, выезжая на учебу в Россию и другие страны, сплошь и рядом не возвращаются. Такой же выбор делают и болашаковцы, если на родине у них нет влиятельных родственников или больших денег. Наверху об этом прекрасно осведомлены, но с устройством общества ничего поделать не могут. А если быть точным, не хотят, потому что сами являются продуктом непотизма. Ну не бороться же им с самим собой. А проблема остается, в рядах госслужащих полно бездарей. Они и являются главным препятствием на пути построения нового Казахстана, объявленного президентом. Кто возьмет на себя смелость публично заявить о проблеме и путях ее решения? Вот вопрос вопросов.