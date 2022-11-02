Фото и видео из дворов новоселов опубликовал на своем Youtube-канале гражданский журналист "НГ" Юрий Каталевич. По словам новоселов, уже через несколько дней проживания на новом месте они обнаружили, что септики, установленные в их дворах, практически заполнены.

- В доме № 83 живут два дня. Семья большая - девять человек. Септик уже полный, - говорит мужчина на видео.

Подобная картина и в соседних домах.

Кроме того, после потепления 1 ноября выпавший ранее снег начал таять и во дворах скапливается вода.

- Вот мой 68 дом. Просто потоп. Вот септик, который и без того был полный, - рассказывает женщина, живущая в новом доме четыре дня. - Я даже не могу туда добраться, чтобы показать, что там. Я уже запрещаю детям открывать краны.

Как выяснилось, проектом не было предусмотрено устройство септиков. А временные септики были выполнены за счет подрядчиков. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик ТАНЖАРИКОВ.

- В результате плюсовой температуры и выпадения в течении нескольких дней осадков в виде дождя и снега наблюдается скопление воды на придомовой территории жилых домов, - говорится в комментарии. - При этом, согласно инженерно-геологических изысканий, фундаменты домов защищены от попадания влаги, вода в дома не поступает, угрозы подтопления нет.

По словам руководителя управления строительства, сейчас ведутся работы по откачке воды. На месте постоянно дежурит техника.

- Также ведется разработка проектно-сметной документации на индивидуальную канализацию жилых домов микрорайона Бірлік, - отметил Танжариков. - По завершению разработки проектно-сметной документации будут выполнены строительно-монтажные работы.

Кадры из видео