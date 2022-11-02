Казахстану необходим национальный план безопасности журналистов, считает президент международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Тамара Калеева, сообщает КазТАГ.

Тамара Калеева (слева)

«Казахстану, по примеру многих стран, нужен Национальный план безопасности журналистов. Этот документ должен стать неким объединяющим актом, в котором сойдется видение проблемы всех заинтересованных сторон – прежде всего, самих журналистов и СМИ, и соответствующих госорганов», - сказала Калеева в среду на пресс-конференции, посвященной Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

При этом в пресс-релизе фонда «Әділ сөз» поясняется, что сам процесс работы над национальным планом позволит скоординировать работу всех сторон, выявить всю полноту проблематики, в том числе законодательные пробелы, стать основой для совершенствования правовых и внутриведомственных актов.

«В частности, речь идет о новом законе о средствах массовой информации, который сейчас разрабатывается. Нужны изменения и дополнения в другие законы, в том числе о правоохранительных органах, органах прокуратуры, судебной системе и так далее. В этой работе должны активно участвовать и сами журналисты», - говорится в пресс-релизе.

По словам Калеевой, необходимо внести изменения в Уголовный кодекс.

«Сейчас, когда готовится новый закон о средствах массовой информации, мы предлагаем внести изменения, во-первых, в Уголовный кодекс (это уже есть в других странах): «Деяния, соединенные с насилием в отношении журналистов, либо с повреждением или уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия, наказываются лишением свободы на срок до шести лет» (…). Мы предлагаем ввести и такую норму: полиция не имеет права на обыск редакционных помещений или изъятие журналистских материалов без судебного ордера. А судебный ордер может быть выдан только в случае абсолютной необходимости для расследования тяжкого преступления или для защиты лица, обвиняемого в совершении преступления», - сказала Калеева.

Также, по ее словам, в законодательство необходимо ввести такое понятие как «право журналистов на ошибку».

«Журналист, как и врач, тоже имеет право на ошибку и об этом говорит гражданское общество, и пора уже в наше законодательство ввести право журналиста на ошибку, то есть, освобождать его от ответственности, если он действовал добросовестно в интересах общества и это доказано в суде», - сказала она.

По информации фонда «Әділ сөз», относительная благополучная ситуация с безопасностью журналистов в Казахстане сильно осложнилась в 2022 году. В качестве примера «Әділ сөз» приводит убийство сотрудника телеканала «Алматы» Муратхана Базарбаева, покушение на убийство главного редактора газеты «Сарыагаш инфо» Амангельды Батырбекова. Кроме того, фонд обращает внимание на то, что «особенность нынешнего года – преследование женщин-журналисток». Так, в июле в Атырау избили корреспондента информационного портала «Дорожный контроль» Олесю Вертинскую, оскорбительные комментарии и фейковые аккаунты появились в отношении известной журналистки Динары Егеубаевой, массовой интернет- и телефонной атакам подвергается главный редактор El Media Гульжан Ергалиева.