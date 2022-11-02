Эксперт объяснил подорожание молока и молочных продуктов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Согласно продовольственной инфляции, в среднегодовом значении молочка подорожала на 15 процентов. Однако по факту эти цифры могут быть и выше, считает представитель Молочного союза Казахстана Динмухамед Айсаутов. По его словам, подорожанию способствуют сразу несколько факторов.

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"У нас порядка 70 процентов всего молока, которое производится на переработку, идет с личных подсобных хозяйств, с подворий. Цены на корма, витамины, которые не производятся у нас, это все растет. Из-за того, что дорожают корма, личным подсобным хозяйствам становится не очень выгодно держать скотину. То есть идет падение производства молока на селе, у личных подсобных хозяйств. Им становится невыгодно производить молоко. В Западном Казахстане из-за прошлогодних джутов с кормами ситуация похуже. Там цены на сырое молоко подороже. В регионах, где травы и воды много, больше поголовий, там, конечно, цена чуть пониже будет", - говорит Айсаутов.

Цены, по которым переработчики принимают молоко, тоже поднялись, но не настолько, как цены на корма.

"Второй фактор - то, что упаковка, в которую разливаются тот же кефир и молоко, в основном импортного производства. Мы это все покупаем за твердую валюту, за доллары, евро, рубли. А продажа продукции идет в тенге. Соответственно, из-за обменного курса цены растут. У нас все поставки из России, как продовольственных товаров, так и комплектующих. Все, что завозилось из России, из-за того, что рубль сильно укрепился, у нас все подорожало. Это второй фактор, из-за чего произошло подорожание", - добавил эксперт.

"Третье - к зиме коровы дают меньше молока, и оно качеством хуже, условно говоря. Потому что травы становится меньше. Поэтому есть определенный фактор сезонности, молоко становится дороже зимой. Это третий фактор", - рассказал представитель Молочного союза Казахстана.

"Четвертый фактор - это сокращение поголовья молочного стада. Из-за кормов становится не особенно выгодно держать коров, и люди режут скот, выходят из молочного бизнеса, потому что нерентабельно становится держать скот", - добавил он.

Эксперт также назвал пути решения проблемы.

"Решение - переходить на производство упаковки внутри страны, снижать зависимость от импорта, не только упаковки, но и других комплектующих желательно. Второе - стимулировать увеличение производства кормов, а корма нужны не только для коров, но и для птицефабрик, и так далее. Нам нужны субсидии, они есть, но не всегда эффективны, их нужно пересматривать. Вот сейчас Минсельхоз новые субсидии дает, но не все там устраивает молочников, не все аспекты. Вот по сливочному маслу вопросов много. Нужно остановить сокращение поголовья скота через поддержку, субсидии крестьян", - считает Айсаутов.

По данным Молочного союза, Казахстан на 70 процентов закрывает потребность в молоке и где-то около 30 процентов продукции экспортируется.

"У нас много переработчиков, а сырья мало. Соответственно, нужно всяческими способами стимулировать производство качественного сырого молока, которое будет соответствовать требованиям технического регламента. Ведь то молоко, которое у нас производится на селе, оно не всегда соответствует требованиям техрегламента по качеству и безопасности, его не всегда можно переработать. С этим тоже надо работать", - заключил эксперт.