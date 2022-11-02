Детская незащищенность в виртуальном мире, а также распространяющиеся приемы кибермошенничества и кибербуллинга волнуют родителей, учителей, общественность. Это актуальная проблема, поэтому решать ее нужно, следуя советам специалистов. В Онлайн-гимназии №1 подготовили рекомендации по информационной безопасности для родителей и посоветовали, как правильно общаться в интернете.

Как обезопасить ребенка в виртуальном мире

Вот 6 советов, которые помогут уберечь чадо от кибермошенников и виртуальных хулиганов:

Расскажите ребенку основные правила использования сети интернет: как правильно выражать собственное мнение, а также об ответственности за него. Виртуальная реальность не должна быть полной противоположностью реальной жизни. Не стоит использовать вымышленные имена, неправдоподобные фотографии для размещения на аватарке, выкладывать личные фото в публичный доступ. Цифровая зрелость формируется, в том числе, в понимании разницы между реальным и виртуальным. Донесите до ребенка мысль, что каждое негативное действие в интернете, например, оскорбительный комментарий или угроза могут иметь последствия. В большинстве случаев зачинщики виртуального конфликта понесут юридическую ответственность за содеянное. Установите “родительский контроль” на устройства и гаджеты, которыми пользуется ребенок в повседневной жизни. Это позволит анализировать все действия, выполняемые ребенком в интернете. Кроме этого, у родителей будет возможность вовремя заметить проявления кибербуллинга. Регулярно проводите беседы с ребенком на предмет проблем, возникающих в сети или в школе со сверстниками. В случае, если родители узнали у каких-либо конфликтах среди детей в интернете и реальной жизни, важно успокоить ребенка, постараться совместно найти пути решения. Сообщите ребенку о необходимости уважительного отношения к мнениям окружающих. Внушите мысль о неприкосновенности частной жизни, роли и ценности личных границ. При этом контроль за действиями подростков в Интернете не должен быть всеобъемлющим и тотальным. Важно учитывать возраст ребенка, а также его цифровую осознанность.

Что делать при возникновении проблем

Среди наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются дети в сети Интернет, является кибербуллинг – оказание морального давления через сообщения в социальных сетях и мессенджерах. В случае обнаружения подобного воздействия на ребенка, родителям стоит принять меры: сделать скриншоты сообщений с угрозами, оскорблениями, непристойными предложениями или фотографиями, и т.д. Дальше важно добиться блокировки вредоносного аккаунта через обращение в техподдержку соцсети.

Откровенный разговор с ребенком позволит яснее понять причины происходящего, что в итоге позволит оказать ему поддержку. В таких ситуациях важно не дать ребенку замкнуться и уйти в проблему. Если школьник стал жертвой кибермошенничества, то основная задача родителей – успокоить его и не давать испытывать чувство вины. Важно донести мысль о том, что в такой ситуации может оказаться каждый, независимо от возраста. И как важно учиться быть осторожным, не доверяться чужим людям.

Для того, чтобы данные рекомендации работали, каждый родитель должен быть в курсе информационной жизни своего ребенка, постоянно повышать уровень «цифровой зрелости». Это позволит добиться понимания с подростком, найти пути, позволяющие ему понять и услышать взрослого.

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