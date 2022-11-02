Министр просвещения Асхат Аймагамбетов сообщил, что аттестаты и дипломы в Казахстане будут выдавать по QR-коду, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В своем выступлении во время заседания правительства министр отметил, что в рамках цифровизации учебного процесса будут реализованы специальные проекты.

"Аттестаты и дипломы будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате. У каждого ученика будет свой цифровой профиль. Самые востребованные услуги будут оказываться через eGov. В колледжах создадим единый реестр образовательных программ, а также профили студентов и выдачу цифровых дипломов с генерацией QR-кода. То есть все востребованные услуги будут оказываться через eGov и мобильные приложения крупных банков", - отметил министр.

Кроме того, министр отметил, что у каждого педагога будет цифровое портфолио, где будет информация о прохождении аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах.