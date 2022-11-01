Уже с сегодняшнего дня автобусы будут передвигаться по новому маршруту, сообщает отдел ЖКХ в Instagram. Новый маршрут свяжет район Узкой колеи с мкрн. Юбилейный.

- По многочисленным просьбам жителей улицы Баймагамбетова, которые испытывали неудобства в связи с отменой маршрута №22, и частыми обращениями связать район Узкой колеи с районом у ТРЦ Kostanay Plaza, было принято решение изменить схему движения автобусного маршрута №11, - говорится в сообщении.



Изменения вступили в силу с 1 ноября 2022 года.