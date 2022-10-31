Министр торговли и интеграции РК Серик ЖУМАНГАРИН на встрече с предпринимателями в Тобыле высказался о мерах, которые правительство принимает для сдерживания роста цен на продукты питания.

Фото из архива "НГ"

- В прошлом году была большая проблема с сахаром, - отметил Жумангарин. - Как я уже говорил, по большинству продуктов питания мы импортозависимые. По сахару в том числе, хотя у нас есть четыре сахарных завода, которые в принципе могут произвести 720 000 тонн из импортного сырца. При том, что Казахстан потребляет всего 530 000 тонн сахара. Но в прошлом году все заводы произвели всего 120 000 тонн. Почему так происходит? Мы в причинах долго разбирались. Заводы старые, цена на сахар-сырец биржевая, нестабильная, поэтому за год ее сильно лихорадит. И у заводов не хватает средств одновременно проводить модернизацию и закупать сырец.

Решение проблемы власти видят в меморандумах, по которым заводам будут давать 45 млрд тенге, причем половину выделит госбюджет, половину бизнес. Этих денег хватит на работу в течение трех месяцев.

- Образно говоря, один корабль грузится в Бразилии, один корабль плывет, а третий разгружается на складах, - добавил министр. - Но возникают риски, потому что в этот момент на рынок может зайти дешевый сахар из России. Демпинговая цена может быть. Это может привести к банкротству завода и невозвратности средств. Поэтому мы с заводами фиксируем цену. Отпускная цена на заводе будет 450-460 тенге за 1 кг. И на импорте мы эту цену тоже будем фиксировать.

Такую же схему планируют применять и в других отраслях. К примеру, павлодарским и карагандинским картофелеводам выделят около 7 млрд тенге, чтобы они сейчас могли купить пестициды и удобрения. Взамен требуют фиксированные цены - 120-130 тенге за 1 кг.

- Сразу скажу - это не значит, что цена расти не будет, никто не хочет никого обманывать, - отметил Жумангарин. - Вот сейчас разговаривал с акимом области - мы не требуем от акимата, чтобы бизнесменам ставили невыполнимые задачи. Если на рынке цена 1 200 тенге, требовать, чтобы продавали по 700 тенге, нельзя. Должна быть какая-то средняя цена, чтобы была маржинальность. Молочникам мы тоже выделим больше 1 млрд тенге на закупку сырья. Потому что цена на сырье постоянно растет. Все остальные факторы не так значительны.

По словам чиновника, богатые страны уже давно не смотрят на цены, а следят за тем, чтобы не было дефицита. Поэтому цена на рынке взвинчивается во всем мире.

- Разговаривали с Кайратом Маишевым, который стал председателем Ассоциации производителей яиц, - отметил министр торговли. - Наверное будем менять перечень социально-значимых продуктов питания, чтобы после Нового года добавить туда яйца категории С2. Но тогда будем требовать стабильную цену на 2 года, чтобы производители отпускали яйцо не дороже 35 тенге за штуку. Так что цена в магазинах за десяток гарантированно не превысит 450-460 тенге. Таким образом мы пытаемся удешевить продукты, либо сделать темп роста цены приемлемым.

О продуктовой безопасности высказался и аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. В частности его порадовал урожай гречихи и пшеницы, которых в этом году в регионе должно быть в избытке.

- Увеличили площади под гречиху, - пояснил аким. - 16 000 га мы посеяли, намолотили с них 10 000 тонн. С одного гектара удалось собрать 6,2 центнера. При потребности населения где-то в 6 400 тонн мы обеспечили наше население гречкой в полном объеме. Если раньше мы покупали гречку в других регионах, в прошлом году 3 000 тонн привезли из Павлодарской области, то в этом году сами себя обеспечиваем.

Аким области подчеркнул, что местные товаропроизводители уже продали 3 000 тонн гречки по средней цене 210 000 тенге за тонну.

- Касательно обеспеченности хлебом - в этом году с почти 4 млн га собрали более 5 млн тонн зерна, - добавил он. - С обеспечением населения хлебом у нас в этом году проблем не возникнет! То есть цену на 1-й сорт мы будем удерживать.