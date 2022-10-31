Осадки в виде дождя и снега обещают синоптики в первые дни ноября в Костанае и по области
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 1 ноября, на западе Костанайской области ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега, а днём осадки уже на большей части региона. В некоторых районах на западе, севере и востоке области возможны гололед и низовая метель. Ветер южный 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, днём +4...+9, на юге +12 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае во вторник облачно, осадки, гололед. Ветер южный 15-20 м/с. Ночью 0...+2, днём +4...+6 градусов.
- В среду, 2 ноября, на большей части Костанайской области осадки, на севере и западе низовая метель, гололед, - рассказала "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Ветер юго-западный, южный 9-14, ночью на большей части области 15-20 м/с, на севере и западе порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2, днём 0...+5 градусов.
В Костанае в среду облачно, осадки. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Ночью 0...+2, днём +3...+5 градусов.
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