‌Для ремонтных работ обойтись без такого инструмента, как дрель, невозможно. Но вопрос о том, как выбрать данное приспособление, поднимается не так часто, как требовалось бы. В магазине TechnoDom присутствуют множество разных моделей дрелей с разными характеристиками, основные из которых мы и рассмотрим.

‌На что обратить внимание при покупке дрели?

‌Основными характеристиками, на которые нужно опираться, являются:

‌Потребляемая мощность (от 450 до 1300 Вт). Для бытового использования инструмента будет достаточно дрели с мощностью не более 800 Вт. ‌Питание. В ТехноДоме присутствуют варианты от сети. ‌Тип. Ударная дрель более универсальная, поскольку имеет три режима: сверление, закручивание и выкручивания шурупов, сверление более прочных конструкций. Безударный тип имеет только 2 первых режима. ‌Максимальный крутящий момент (1, 40, 43 Нм). ‌Максимальное число оборотов холостого хода. ‌Максимальное количество ударов в минуту (45000-51000). ‌Тип патрона. Быстрозажимные патроны помогают быстро и без использования дополнительных инструментов заменять насадки. Ключевой патрон обеспечивает высокую степень надежности фиксации и имеет хорошую износостойкость, при этом требует для использования специальный ключ. «Квадрат» на 1/2 дюйма используется в гайковертах. Надежно закрепляет ударную головку на инструменте. ‌Максимальный и минимальный диаметр патрона. ‌Количество скоростей работы.

‌В магазине TechnoDom представлены дрели брендов Bosch, Makita, Вихрь, Ресанта.

‌Дрели в Алматы

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