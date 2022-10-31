Как правильно выбрать дрель?
Для ремонтных работ обойтись без такого инструмента, как дрель, невозможно. Но вопрос о том, как выбрать данное приспособление, поднимается не так часто, как требовалось бы. В магазине TechnoDom присутствуют множество разных моделей дрелей с разными характеристиками, основные из которых мы и рассмотрим.
На что обратить внимание при покупке дрели?
Основными характеристиками, на которые нужно опираться, являются:
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Потребляемая мощность (от 450 до 1300 Вт). Для бытового использования инструмента будет достаточно дрели с мощностью не более 800 Вт.
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Питание. В ТехноДоме присутствуют варианты от сети.
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Тип. Ударная дрель более универсальная, поскольку имеет три режима: сверление, закручивание и выкручивания шурупов, сверление более прочных конструкций. Безударный тип имеет только 2 первых режима.
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Максимальный крутящий момент (1, 40, 43 Нм).
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Максимальное число оборотов холостого хода.
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Максимальное количество ударов в минуту (45000-51000).
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Тип патрона. Быстрозажимные патроны помогают быстро и без использования дополнительных инструментов заменять насадки. Ключевой патрон обеспечивает высокую степень надежности фиксации и имеет хорошую износостойкость, при этом требует для использования специальный ключ. «Квадрат» на 1/2 дюйма используется в гайковертах. Надежно закрепляет ударную головку на инструменте.
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Максимальный и минимальный диаметр патрона.
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Количество скоростей работы.
В магазине TechnoDom представлены дрели брендов Bosch, Makita, Вихрь, Ресанта.
Дрели в Алматы
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