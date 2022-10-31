Туши двух сибирских косуль полицейские обнаружили в пристройке дома у 59-летнего жителя села Татьяновка в Мендыкаринском районе во время проведения ОПМ "Браконьер", сообщает Polisia.kz.

– При проверке одного из угодий сотрудники полиции обнаружили у местного жителя незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье, - рассказал начальник отдела природоохранной полиции ДП Костанайской области Талгат АХМЕТОВ. - В пристройке дома также обнаружили две туши сибирских косуль. Лицензии на отстрел животных не было.

Начато досудебное расследование по статье 337 УК РК (незаконная охота). Назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

В ДП Костанайской области отметили, что с начала 2022 года сотрудники природоохранной полиции выявили 10 фактов незаконной охоты. К административной ответственности привлечено выше 590 нарушителей.