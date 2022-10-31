Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве депутата Мажилиса Парламента Казахстана Дмитрия Легкого, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан члену общественного объединения "Народная партия Казахстана" Легкому Дмитрию Максимовичу. Зарегистрировать Легкого Дмитрия Максимовича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Вручить Легкому Дмитрию Максимовичу соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца", - говорится в постановлении Центральной избирательной комиссии Казахстана.

Дмитрию Легкому 65 лет. Он окончил Костанайский педагогический институт. Доктор исторических наук. В разные годы работал учителем истории, преподавателем, заведующим кафедрой на историческом и юридическом факультетах Костанайского педагогического института и затем КГУ имени А. Байтурсынова.

В 2016 году Дмитрий Легкий выдвигал свою кандидатуру в качестве депутата Мажилиса Парламента от Коммунистической народной партии Казахстана. В разные годы был членом КНПК, первым секретарем Костанайского обкома Коммунистической народной партии Казахстана, секретарем Центрального комитета КНПК.

Напомним, ранее депутаты Мажилиса поддержали представление Центральной избирательной комиссии о досрочном прекращении полномочий мажилисмена Айбека Паяева. Ранее он сам подал заявление о прекращении своих полномочий. Отметим, Айбек Паяев являлся депутатом фракции Народной партии Казахстана.