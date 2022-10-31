В этом году в Казахстане вновь отмечали День Республики. Национальный праздник, учрежденный в честь подписания Декларации о государственном суверенитете, был отменен, но вернулся 13 лет спустя. Нужно ли было его возвращать? Да. От знаменует важнейшее событие новой государственности Казахстана.

Да. Во многих странах отмечают день подписания таких значимых документов.

Нет. Многие даже не знают, почему именно этот день - День Республики.

Нет. У нас и так много праздников, Дня Независимости вполне бы хватило.

