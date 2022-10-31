22 костанайца попали в ДТП по дороге в Екатеринбург
31 октября 2022, 11:30 | Происшествия
Пассажирский автобус перевернулся в Кунашакском районе Челябинской области в понедельник, 31 октября. Как сообщает портал 74.ru со ссылкой на областную Госавтоинспекцию, пострадали 13 человек.
Авария произошла около шести часов утра. В автобусе ехали жители Костаная на работу вахтовым методом в Екатеринбург.
— По предварительным данным, 38-летний мужчина, управляя автобусом YUTONG в условиях снегопада, не убедился в безопасности, совершил опрокидывание в правый кювет, — уточнили в ГИБДД по Челябинской области. — В результате ДТП 13 человек транспортированы в медицинское учреждение. Установлено, что водитель автобуса — житель Екатеринбурга, имеет водительский стаж 12 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался.
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