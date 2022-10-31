Разговорный клуб на тему Хэллоуина провели в воскресенье, 30 октября, в Американском Уголке в здании областной библиотеки им. Толстого. Около 40 человек - горожане, изучающие английский язык, читатели и волонтеры - пришли в образах героев фильмов и мультфильмов: приведений, ведьм, скелетов.

Самым детализированным назвали костюм медсестры, самым страшным - монахинии, самым интересным - привидения

- Это очень большой праздник в Америке, его происхождение начинается в Ирландии, - рассказала "НГ" волонтер Американского уголка Анежка БОЙЛ. - Это ирландская традиция, когда вы переодеваетесь в страшные костюмы, берёте конфеты и празднуете его с друзьями. Празднование Хэллоуина в Америке очень схоже с празднованием Нового года в Казахстане тем, что все переодеваются в супергероев, персонажей из ТВ-шоу. Так что это очень веселый праздник для переодеваний.

Анежка приехала в Казахстан из Лос-Анджелеса по программе обмена молодых специалистов Fulbright English Teaching Assistant. Преподает английский язык в КРУ им. А. Байтурсынова, проводит разговорные клубы, дебаты и просмотры фильмов в Американском Уголке.

Участники мероприятия знакомились друг с другом на английском языке и рассказали о своих костюмах

Участники знакомились друг с другом на английском языке, рассказывали о своих костюмах и персонажах, проходили квест - нужно было найти волонтера, потерявшегося на территории библиотеки, а для этого - разгадать загадки, правильно ответить на вопросы и найти определенные предметы.

Во время квеста нужно было найти пропавшего на территории библиотеки волонтера

В одном из конкурсов нужно было достать зубами яблоко из воды, эта игра называется bobbing for apples (дословно: прыгающий за яблоками) и является классической игрой для Хэллоуина в Америке.

Чтобы пройти квест, участники разгадывали загадки и головоломки

Участники выбрали самые интересные костюмы в трёх номинациях: самый страшный, самый смешной и самый детализированный.

- Думаю, что мы очень весело сегодня провели Хэллоуин, - поделилась впечатлениями Анежка Бойл. - И многие здесь, как мне кажется, довольны. Но у вас все не привыкли праздновать его в детстве, потому что Хэллоуин не распространен в Казахстане. Я считаю, что это мероприятие прошло как культурное самовыражение и культурный обмен.

- В Американском Уголке я уже около года, - рассказал волонтер Богдан ЯКУПОВ. - Преподаю программирование и участвую в других мероприятиях, которые организуют волонтеры нашего уголка. В Казахстане мы не можем праздновать Хэллоуин, но здесь в качестве ознакомления с американской культурой наши волонтеры смогли собрать эту тусовку. Это очень приятно, ведь в конце недели все хотят как-то отдохнуть и наш уголок предоставляет им такую возможность.

- Я очень люблю праздник Хэллоуин и стараюсь его ежегодно как-нибудь отмечать, в том числе посещая мероприятия Американского Уголка, которые каждый раз чем-то меня удивляют, - сказала Ксения АМЕЛИНА. - Одним из самых веселых стал конкурс с яблоками.

В Казахстане работают 9 Американских Уголков, костанайский был открыт в 2009 году.

- Это дружелюбный и гостеприимный центр американского формата, - рассказала "НГ" координатор Американского уголка в Костанае Камажай БЕРМАГАМБЕТОВА. - Обычно мы расположены в областных библиотеках, здесь можно найти много ресурсов для изучения английского языка и для подготовки к международным экзаменам - таким, как IELTS и TOEFL. Также у нас много методических материалов для учителей английского и для тех, кто просто изучает язык для себя. Мы - не языковая школа, это информационно-ресурсный центр, здесь мы предоставляем материалы для самостоятельного изучения, у нас есть книги про историю и культуру США. Все мероприятия в уголке бесплатны, прийти может любой желающий.



По словам координатора, обычно на встречи в Американский Уголок приходят от 15 до 30 человек. Здесь работает STEAM-академия, где можно освоить язык программирования Python, узнать про разработку сайтов и 3D-моделирование, есть курс по рисованию на графических планшетах и курс по английскому языку для начинающих.



Фото Андрея СКИБЫ