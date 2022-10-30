В первом в сезоне домашнем двухматчевом противостоянии БК «Тобол» принимал на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай» действующего чемпиона и лидера чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги «Астану».

Борьба за мяч под кольцом «Тобола» / Фото vk.com/bctobol

Для столичного же клуба эта серия стала первой гостевой. Во всех четырех предыдущих встречах БК «Астана» одержала победы. У «Тобола», располагавшегося на втором месте, на одну победу было меньше.

«Астана», выступающая, кроме чемпионата Казахстана, также и в Единой лиге ВТБ, где ей предстоит провести 31 октября матч в Краснодаре, на первый матч не выставила основной состав. И все равно, учитывая, что в этом сезоне у клуба из столицы республики значительно расширенный состав, фаворитами поединка являлись гости.

С мячом Антон Быков / Фото vk.com/bctobol

Костанайские баскетболисты уверенно начали встречу и усилиями Рустама Валиева, Антона Быкова и Павла Ильина повели в счете 8:0. Лишь на четвертой минуте астанчане первый раз поразили кольцо соперника, но до конца четверти смогли сократить отставание лишь до четырех очков - 22:18.

Во второй десятиминутке игра получилась более результативной. К четвертой минуте четверти гостям удалось сократить отставание до двух очков - 33:31, но затем «Тобол» постепенно начал наращивать свое преимущество, доведя его к большому перерыву до 12 очков - 49:37.

Проход под кольцо соперника совершает капитан «Тобола» Шаим Куанов / Фото vk.com/bctobol

В третьей четверти костанайские баскетболисты были еще результативнее, набрав за десять минут 30 очков, и перед заключительным игровым отрезком уверенно вели в счете - 79:56.

Отыграть такое отставание за одну четверть лидеру чемпионата было не по силам, и в итоге «Тобол», немного уступив в заключительном игровом отрезке, одержал первую в истории противостояния с «Астаной» победу в рамках чемпионатов республики, да еще сумев при этом преодолеть 100-очковый рубеж - 102:81 (22:18, 27:19, 30:19, 23:25). Правда, все же одна победа костанайского клуба в этой истории была, но тогда - в сезоне-2020/2021 - «Астане» было засчитано техническое поражение.

Главный тренер «Тобола» Тимур Султанов вносит коррективы в игру своих подопечных / Фото vk.com/bctobol

Самыми результативными в победном матче в составе «Тобола» стали Антон Быков и Даниил Посашков, набравшие по 21 очку. Свой вклад в победу внесли Рустам Валиев, в активе которого 15 очков, капитан команды Шаим Куанов - 12, Павел Ильин - 10, Кирилл Горнаев - 8, Михаил Мудрагеля - 5, Аскар Ахметжан - 4, Адильбек Битенов и Темирлан Капаков - по 3.

После этой победы «Тобол» сравнялся с «Астаной» по количеству побед и поражений и поднялся на первую строчку в турнирной таблице, учитывая результат личной встречи.

Сегодня в 18:00 состоится повторный поединок.