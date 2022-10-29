"Тобол" обыграл "Тараз" в 25-м туре чемпионата Казахстана по футболу и сделал весомую заявку, чтобы выиграть бронзовые медали, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Встреча прошла в Таразе и завершилась со счетом 2:0 в пользу костанайского клуба, в составе которого дубль оформил Асхат Тагыберген (29-я минута и 39-я).

Благодаря этому успеху "Тобол" набрал 44 очка и закрепился на третьем месте в таблице. В последнем туре подопечным Милана Милановича необходимо добрать очки, чтобы не упустить медали на флажке. Хотя если "Кайрат" на своем поле не справится с "Аксу", костанайцы уже точно обеспечат себе бронзу КПЛ. Таразцы, в свою очередь, с 28 очками находятся на девятой строчке.

Отметим, что матчи заключительного, 26-го тура пройдут в один день - 6 ноября - "Тобол" на выезде встретится с борющимся за выживание "Акжайыком", а ""Тараз" дома примет еще одного претендента на вылет из КПЛ "Туран".