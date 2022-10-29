Вчера, 28 октября, в ДК “Текстильщик” прошел фестиваль “BEGEISTERUNG” (с нем. - Вдохновение - “НГ”), посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между РК и ФРГ. Организатор – Ассамблея народа Казахстана Костанайской области.

Желающие могли сфотографироваться на специально подготовленной к фестивалю фотозоне

Книги на немецком языке на одном из столов. Рядом лежит литература об истории немцев Казахстана

Перед входом в концертный зал ДК гостей встречали два стола с национальной немецкой кухней, литературой на немецком языке и книгами по истории немцев Казахстана. Один из столов также украшали два маленьких флага – РК и ФРГ. Между столами установили небольшую фотозону с символикой фестиваля и фигурами людей в национальных немецких костюмах. Желающие могли подставить к фигурам свои лица и сфотографироваться. Возле столов стояли также две картины с изображением людей в национальных немецких костюмах.

- В этом году прошло уже много мероприятий различных этнокультурных объединений области и фестиваль немецкой культуры – последнее в этом году, - пояснила “НГ” руководитель «Қоғамдық келісім» управления общественного развития Костанайской области Наталья РАМАЗАНОВА. - Во время небольшого концерта на сцене будут выступать творческие коллективы и ансамбли, представляющие немецкое ЭКО, но во время национальных мероприятий конечно же присутствуют и представители других этносов, и выступать на сцене будут коллективы и других ЭКО, тем самым мы показываем единство народа Казахстана.

За правильные ответы в викторине гости мероприятия получали сладкие призы

Организаторы провели для гостей и зрителей небольшую викторину на знание немецкой культуры и истории, за правильные ответы вручали магнитики, шоколад с символикой фестиваля и печенье.

Глинтвейн на фестивале был безалкогольным

Вообще национальной немецкой выпечке и кухне уделили особое внимание – на столе можно было попробовать национальный напиток глинтвейн, который традиционно делают на основе горячего красного вина (на мероприятии он был безалкогольным), изделия из теста - кребли - немецкий аналог известного нам “хвороста”, а также пряники с изображением национальных героев, например Роткепхен - знакомой нам как Красная Шапочка.

Ривелькухен и крендельки

- Немецкий глинтвейн готовится из многих ингредиентов: анис, имбирь, корица, апельсины и лимоны, миндаль, изюм и мед. Все это очень помогает от простуды между прочим! - рассказала активистка и участница костанайского областного общества немцев “Возрождение ”Елена РУССМАН. - Немецкие булки – крендельки, - обычно готовят на праздники, перед Пасхой, например, лепят всей семьей! А вот немецкий пирог – ривелькухен, - его обычно пекут на Рождество, сверху обязательно должна быть штрейзель (крошка для украшения выпечки -”НГ”).

На фестивале была представлена традиционная для костанайских мероприятий выставка рукодельниц

Была на фестивале уже традиционная для многих мероприятий в Костанае выставка рукоделий.

- Я представила сегодня мои вязанные игрушки и детские носочки. Они сделаны из пряжи, плюша и полухлопка. Вяжу с помощью техники амигуруми (японское искусство вязания на спицах или крючком маленьких мягких зверушек и человекоподобных существ - “НГ”), - рассказала рукодельница Елена ДВОЙЧЕНКО. - Вяжу уже около 7 лет, делаю различных персонажей из мультиков, кукок, зверушек.

Танец “Чарынский каньон” в исполнении танцевального ансамбля “Надежда”

Концерт начался с хореографической постановки ансамбля танца “Надежда” под названием “Чарынский каньон” - 20 детей танцевали в черных костюмах с национальным казахским орнаментом. Затем зрителям представили номера отражающие немецкую культуру, например национальные танцы “Shwalben” (“Фогель”) в исполнении танцевального ансамбля “Надежда” и танца “Blumenmädhen” (“Цветочницы”) в исполнении танцевального коллектива “Erfolg” (“Успех”), которые очень похожи на польку, песни “Federkleid” (“Оперение”) в исполнении Марии Кужасовой (аккомпонемент флейта – Максим Гольцварт) и песня “Heyo mama” (“Хэй мама”) в исполнении народного ансамбля танца “Надежда”.

Максим Гольцварт и Мария Кужасова исполняют песню “Federkleid”

В рамках концерта представители чеченской и казахской этнокультурных общин также танцевали лезгинку и играли на домбре, показали зрителям и корейский народный танец.

Наурызбай Амирхамзин сыграл попури на домбре

- Мне очень понравились немецкие танцы! - поделился с “НГ” впечатлениями костанаец Иван ЧУМАКОВ. - На концерте было очень весело, большое спасибо организаторам!

- В 1992 году в Костанае образовался общественный фонд немцев “Возрождение”, который затем вошел в состав казахстанского общества немцев. В рамках сотрудничества Казахстана и Германии немецкой стороной выделялся грант для поддержки нашего ЭКО, для поддержания немецкой культуры. Это и обучение немецкому языку, сохранение культурных традиций, праздников, народные танцы, - рассказала заместитель председателя ОО “Костанайский областной немецкий культурный центр “Возрождение” Оксана ПАРШИНА-ЗДОРОВЕЦ. - В нашей области любой желающий может изучать немецкий язык, например в ДК “Строитель”. Также мы отмечаем немецкие праздники: 1-2 октября отмечали праздник урожая, готовимся к католическому Рождеству 25 октября, молодежь готовится к Хэллоуину.

Она добавила, что после того, как в этом году произошло административное разделение Карагандинской области и от нее отделились новые Улытауская и Абайская, Костанайская область стала лидировать по количеству немцев, проживающих на ее территории. Сейчас у нас проживает около 27 тысяч представителей этого этноса.

Фото Андрея СКИБЫ