В шести районах Костаная отключат свет на следующей неделе
30 октября 2022, 11:08 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 31 октября по 4 ноября сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Ремонтные работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в шести районах областного центра.
Отключения коснуться потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП-28 (работы на подстанции)
31 октября с 10:00 до 18:00
- Картинная галерея о ул. Алтынсарина 113,
- павильоны, кафе и цветочные киоски по пр. Аль-Фараби (р-он центрального сквера)
КТП-711 (работы на ВЛ-0,4 кВ )
с 31 октября по 4 ноября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Речная 5-38,
- ул. 2 Речная 5-72.
КТП-303 (работы на подстанции)
1 ноября с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. 1 пр. Цветочный 1-33, 400-425,
- 2 пр. Цветочный 1-37,
- 3 пр. Цветочный 2-22,
- ул. Цветочная 380-424,
- ул. 6 Кустанайская 1-24,
- ул. 5 Кустанайская 1-14.
ТП-632 (работы на подстанции)
1 ноября с 10:00 до 19:00
- ТД «Березка»,
- Римско-Католический приход,
- цех п/ф «Сибиряк».
Спальный сектор:
- 7 мкр. дом 17, 17б.
ТП-046/1 (работы на подстанции)
2 ноября с 10:00 до 17:00
Спальный сектор:
- ул. Каирбекова 407, 409,
- пр. Кобланды Батыра 60 а.
ТП-564 (работы на подстанции)
3 и 4 ноября с 10:00 до 20:00
- Школа № 17,
- детский сад при школе.
Спальный сектор:
- ул. Строительная 10, 10а, 14.
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