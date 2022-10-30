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В шести районах Костаная отключат свет на следующей неделе

30 октября 2022, 11:08 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 31 октября по 4 ноября сообщили в пресс-службе ТОО «ЭПК-forfait». Ремонтные работы на высоковольтных линиях и подстанциях пройдут в шести районах областного центра.

Отключения коснуться потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП-28 (работы на подстанции)

31 октября с 10:00 до 18:00

  • Картинная галерея о ул. Алтынсарина 113,
  • павильоны, кафе и цветочные киоски по пр. Аль-Фараби (р-он центрального сквера)

КТП-711 (работы на ВЛ-0,4 кВ )

с 31 октября по 4 ноября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Речная 5-38,
  • ул. 2 Речная 5-72.

КТП-303 (работы на подстанции)

1 ноября с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. 1 пр. Цветочный 1-33, 400-425,
  • 2 пр. Цветочный 1-37,
  • 3 пр. Цветочный 2-22,
  • ул. Цветочная 380-424,
  • ул. 6 Кустанайская 1-24,
  •  ул. 5 Кустанайская 1-14.

ТП-632 (работы на подстанции)

1 ноября с 10:00 до 19:00

  • ТД «Березка»,
  • Римско-Католический приход,
  • цех п/ф «Сибиряк».

Спальный сектор:

  • 7 мкр. дом 17, 17б.

ТП-046/1 (работы на подстанции)

2 ноября с 10:00 до 17:00

Спальный сектор:

  • ул. Каирбекова 407, 409,
  •  пр. Кобланды Батыра 60 а.

ТП-564 (работы на подстанции)

3 и 4 ноября с 10:00 до 20:00

  • Школа № 17,
  •  детский сад при школе.

Спальный сектор:

  • ул. Строительная 10, 10а, 14.