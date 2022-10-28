В 2016 году казахский предприниматель Габит Сатмагамбетов организовал именной, частный благотворительный фонд. За 6 лет работы проекта была оказана помощь социально-уязвимым слоям населения, организовано большое количество благотворительных мероприятий и выделено средств для поддержки граждан на десятки миллиардов тенге.

Фонд Габита Сатмагамбетова работает по 10 направлениям, среди которых: оказание материальной помощи, дарение квартир, вручение автомобилей, проведение благотворительных акций, выделение средств для реабилитации пострадавших, поддержка и развитие спорта и еще целый список индивидуальных случаев благотворительной деятельности. Можно отметить, что только за полугодичный период с 1 января по 31 августа 2022 года фонд выделил сумму более чем 700 000 000 тенге по всем направлениям помощи нуждающимся.

Однако статистика это хоть и внушительная, но все-таки лишь цифры. Понять, насколько важна оказываемая помощь, можно только на конкретных примерах, о которых мы вам и расскажем.

Так, в 2021 году Габит Сатмагамбетов на одном из заседаний столичного маслихата услышал историю о Санден Корганбаевой – многодетной матери, в семье которой 13 человек. Санден переехала в столицу в 2010 году и долгое время снимала жилье. Однако в связи с многочисленностью семьи и вытекающими из этого финансовыми трудностями обладательнице «Алтын алқа» (награда Казахстана для многодетных матерей) пришлось переехать в вагончик, где семья жила последние 6 лет. Габит Хакимович не раздумывая принял решение подарить многодетной семье четырехкомнатную квартиру в Астане и выделил 3 000 000 тенге на ремонт квартиры.

Благотворительный фонд не только помогает нуждающимся, но и поощряет отличившихся. Так, в мае этого года в Астане парень спас маленькую девочку, которая повисла на карнизе восьмого этажа. За это его наградили знаком «За героизм в чрезвычайных ситуациях», а фонд Габита Сатмагамбетова подарил ему трехкомнатную квартиру в столице с возможностью выбора планировки.

Стоит также отметить работу фонда по развитию спорта. Так, в конце лета этого года был организован и проведен благотворительный шахматный фестиваль на 400 детей с гарантированным призовым фондом в 5 000 000 тенге. Состязание проходило в рамках трех турниров, ранжированных по возрасту: до 10, до 14 и до 18 лет.

Все эти благотворительные акции составляют один большой поток помощи, который по своей инициативе организовал Габит Сатмагамбетов.

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