По прогнозам синоптиков, в субботу, 29 октября, осадков не ожидается, на востоке области будет туман. В воскресенье, 30 октября, днём на западе прогнозируются осадки в виде дождя и снега. В понедельник, 31 октября, осадки будут идти на большей части территории области, включая Костанай. На севере области прогнозируется гололёд.

Фото Сауле КУАНБЕК



- В субботу ночью на большей части территориии будет 8-13, на юге 5, на востоке — 16 градусов мороза,- сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём по области прогнозируемая температура - 0...-5 °С, на юге +3 °С. В воскресенье ночью по области ожидаем 5-10, на западе 1 градус мороза. Днем на территории региона термометры покажут от -3 до +2 °С. В понедельник ночью столбики термометров опустятся до отметок -2...-7 °С, но западе ночная температура будет положительной - 1 градус тепла. В дневное время по области разброс темепературных показателей будет от 0 до +5 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -10...-12 °С, днём -1...-3 °С. В воскресенье: ночью -6...-8 °С, днём -1...-3 °С. В понедельник: ночью -5...-7 °С, днём 0...+2°С.

Ветер в последние дни октября ожидается юго-западный. Скорость ветра в субботу будет 7-12 м/с, в воскресенье 9-14 м/с. В понедельник прогнозизируемая скорость ветра 9-14 м/с, на западе и севере 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с.