Биртанову назначили наказание в виде ограничения свободы, передает Informburo.kz.

Елжан Биртанов и его адвокаты / Фото informburo.kz

Сарыаркинский районный суд Астаны вынес приговор экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову и бывшему вице-министру здравоохранения Олжасу Абишеву по делу о злоупотреблении служебными полномочиями.

"Суд приговорил: Биртанова Елжана Амантаевича признать невиновным в уголовном правонарушении, предусмотренного статьёй 361, часть 3, УК РК по эпизоду использование воздушного судна санитарной авиации и оправдать за отсутствием в его действиях состава данного уголовного правонарушения. Биртанова Елжана и Абишева Олжаса признать виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361, часть 4, пункт 3, УК РК и назначить по данной статье Биртанову наказание в виде ограничения свободы сроком на пять лет, Абишеву – наказание в виде ограничения свободы, сроком на четыре года", – зачитал приговор судья Ибрагим Алькенов.

Сторона обвинения запросила шесть лет лишения свободы для экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и пять лет для бывшего вице-министра Олжаса Абишева по делу о злоупотреблении служебными полномочиями. Обвинение также потребовало, чтобы Биртанов и Абишев уплатили 1,5 млрд тенге в равных долях за ущерб государству.

После оглашения приговора экс-министр здравоохранения прокомментировал назначенное наказание.



"Я частично удовлетворен приговором в части эпизода по санавиации, по которому я признан невиновным. Что касается эпизода платформы, я, конечно, не удовлетворен. Я себя считаю невиновным. У меня есть право обжаловать приговор. Мы им обязательно воспользуемся", - сказал Елжан Биртанов.

Елжан Биртанов находился под домашним арестом с 7 ноября 2020 года. Его первоначально подозревали в растрате бюджетных средств в особо крупном размере, позже статью изменили на "Злоупотребление служебными полномочиями". На судебных заседаниях Биртанов не раз заявлял, что не причастен ни к каким коррупционным делам. Злоупотребление должностными полномочиями экс-министр также не признаёт.