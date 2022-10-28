Пожар на третьем этаже в здании "Костанайполиграфия" произошел сегодня, 28 октября. Первые сообщения и фотографии с места ЧП в редакцию прислали читатели. Причина пожара пока неизвестна. По данным "НГ", в этой части здания находится цех ПЭТ упаковки.

- 28 октября в 13:45 по ул. Мауленова, 16 произошел пожар в здании полиграфии, - сообщили в пресс-службе Департамента по ЧС. - В 13:50 прибыли пожарные. Стало известно, что возгорание началось на третьем этаже в гардеробной. Персонал в количестве 15 человек, находящиеся там, сами эвакуировались по лестничному маршу. В тушении принимали участие 6 единиц техники и 20 человек личного состава.

В пресс-службе ДЧС отметили, что ликвидировали пожар в 14:15. Площадь возгорания составила 25 кв.м. Корреспондент "НГ" приехал на место ЧП в 14:30, на месте работали сотрудники полиции. В "Костанайполиграфии" комментировать пожар отказались.

Фото Георгия ГОВОРОВА И Олега ПАКА