Об итогах деятельности филиала НАО госкорпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области за 9 месяцев говорили на совещании межведомственной региональной государственной комиссии 27 октября. Согласно данным доклада заместителя директора филиала НАО на территории области работает 23 фронт-офиса: 9 отделов относятся к городам (Костанай, Аркалык, Лисаковск, Рудный, Житикары, Тобыл), 14 — к районам.

- Увеличилось количество услуг, оказываемых онлайн. Но доля услуг, оказываемых традиционным способом, все еще велика. За 9 месяцев этого года во фронт-офисах принято 140 405 заявлений. Выдано 151 514 результатов, из них 150 741 услуг - традиционным способом, 773 — электронным, - сообщил заместитель директора филиала НАО Нурлыжан АХЫМБЕКОВ. - Во время всеобщей цифровизации и дебюрократизации госаппарата Правительство для граждан стремится к полному безбумажному оказанию услуг с ориентацией на самообслуживание и проводит все необходимые работы по автоматизации процессов. На сегодняшний день реализован сервис для получения результатов по 45-ти услугам при помощи SMS-сообщений. Теперь за готовым результатом не нужно будет идти в ЦОН.

Замдиректора пояснил: данный сервис реализован по услугам в сфере социальных выплат, земельных отношений, выдачи документов трудовым иммигрантам, дошкольным организациям, выдачи актов гражданского состояния. Самыми популярными стали услуги по назначению социальных выплат по рождению ребенка и уходу за ним, постановка на очередь детей в дошкольные учреждения, назначения пособий по потере кормильца, получение или продление разрешений трудовым иммигрантам, присвоение спортивных званий.

- Раньше клиент для получения этих услуг приходил в ЦОН, подавал заявку на оформление и получал бумажную расписку, когда необходимо прийти за готовым результатом, - объяснил Ахымбеков. - Затем он приходил снова, чтобы забрать справку или документ. С нашим новым сервисом второй раз идти в ЦОН не нужно — клиенту просто придет SMS-сообщение со ссылкой на номер мобильного телефона, зарегистрированного в Базе мобильных граждан. Пройдя по ссылке, клиент сможет скачать готовый документ и распечатать его.

Замдиректора рассказал о запуске пилотного проекта по оказанию услуг социально-трудовой сферы через фронт-офисы Правительств для граждан.

- Нововведение заключается в том, что после успешной биометрической идентификации услугополучателя работнику фронт-офиса предоставляется функционал по заполнению заявления на оказание услуги, - пояснил Ахымбеков. - Работник фронт-офиса заполняет сведения, необходимые для оказания услуг, прикрепляет сканированные копии документов. Заполненное заявление выводится на дублирующий монитор для демонстрации услугополучателю, которому направляют SMS-код. При согласии клиент сообщает работнику SMS-код, который он вводит и оформляет заявку. Кроме того, в рамках дебюрократизации Костанайским филиалом проводится работа по популяризации электронных услуг.

Ахымбеков привел пример с услугой по переоформлению транспортных средств, которая доступна тремя способами: через фронт-офисы, Каспи-приложение и электронно. За 9 месяцев костанайским филиалом через Каспи оказано 27 016 услуг, через портал электронного правительства 2069 услуг , что составляет 40% от общепринятых заявок (72 522) через фронт-офисы.

- У вас очень содержательный доклад, но у жителей есть много нареканий по работе ЦОНов, - прокомментировал руководитель департамента по делам госслужбы Костанайской области Асхат ИСКЕНДИРОВ. - В частности, на то, что в автоЦОНе невозможно сдать практический экзамен. Даже было предложение перейти в автошколы. Есть проблемы по зданию ЦОНа Алтынсаринского района. Все госорганы находятся в Убагане, а здание ЦОНа - в Силантьевке. Оно очень маленькое и в нем нет даже уборной. Как-то решаются эти проблемы?

- Сделали бюджетную заявку на покупку шести единиц транспортных средств, - пояснил Ахымбеков. - Есть бюджетная заявка по оснащению техникой: к концу ноября планируем закупить 90 компьютеров и 40 моноблоков. Что касается здания ЦОНа в Алтынсаринском районе, то подходящего пока нет. Требования к площади — 140-150 кв.м.

- Для района это конечно большая площадь, - отреагировал Искендиров. - Но с сервисом нужно что-то решать, как и с элементарными услугами.

Как этот вопрос будет решен, замдиректора филиала так и не ответил.

Кадры из онлайн-конференции