Представители уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой появились сразу в трех городах и девяти областях Казахстана. В том числе и в Костанайской области. В нашем регионе представителем был назначен Амантай ЕСИМОВ.

Амантай Есимов / Фото gov.kz

Как сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека, должность представителя уполномоченного учреждена для обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на всей территории Казахстана. Кроме того, это позволит сделать обращение к уполномоченному для защиты своих прав доступным для всех граждан, особенно проживающих в сельской местности.

"Они наделены широкими полномочиями по обращению в органы государственной власти, в правоохранительные и судебные органы с целью восстановления нарушенных прав и свобод человека и гражданина, совершенствованию нормативных правовых актов Республики Казахстан, поощрению и продвижению прав и свобод граждан в регионе", - говорится в сообщении. - "К представителям могут обращаться граждане Республики Казахстан и находящиеся на ее территории иностранцы и лица без гражданства, либо их представители."

Связаться с представителем уполномоченного по правам человека по Костанайской области Амантаем Есимовым можно по телефону +7-776-022-09-49.

Ознакомиться с полным списком представителей по всем регионам можно по ссылке.

Справка

Есимов Амантай Амиржанович родился 3 января 1969 года.

В 1998 году окончил Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова, по специальности «Правоведение», квалификация: юрист

Карьеру начал в 1998 году с должности временно исполняющего обязанности инспектора отдела дознания Управления Комитета Налоговой Полиции по Костанайской области.

Позже работал на разных должностях в департаменте финансовой полиции по Костанайской области, в департаменте Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Костанайской области.

Последние годы до назначения представителем уполномоченного работал в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области.