Уголовное дело в отношении сотрудника полиции М. рассмотрели в Костанайском районном суде. Его обвиняли в неоднократном мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

Согласно обвинению, в период с октября 2021 года по май 2022 года полицейский обещал четырем людям оказывать содействие в сдаче практических и теоретических экзаменов для получения водительского удостоверения. За свои "услуги" он брал деньги. Общая сумма ущерба - 441 000 тенге.

В ходе судебного разбирательства подсудимый заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины. Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде штрафа в десятикратном размере и пожизненно лишить его права занимать должности на государственной службе.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, добровольное возмещение имущественного ущерба, заглаживание морального и иного вреда, а также наличие малолетнего ребенка.

Отягчающееобстоятельство - нарушение сотрудником полиции М. принятой им присяги.

В итоге суд признал М. виновным по ст. 190 ч. 3 пп.2, 4 УК и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4 410 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу еще не вступил.