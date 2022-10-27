Сегодня ночью казахстанские минифутбольные клубы провели свои первые матчи в основном раунде футзальной Лиги чемпионов УЕФА. В сезоне-2022/2023 в этом престижном еврокубке Казахстан представляют многократный чемпион страны алматинский «Кайрат» и действующий серебряный призер рудненский «Аят».

Рудненский «Аят» намерен пробиться в элитный раунд Лиги чемпионов / kazfootball.kz

Рудничане в основном раунде Лиги чемпионов попали в группу 2, где, по регламенту турнира, также за одну из трех путевок будут бороться португальский «Спортинг» и хорватские клубы «Ново Вриеме» из Макарска и «Пула» из одноименного города. Все матчи пройдут в Хорватии в городе Макарска на площадке «Таун Спортс Центр».

Накануне выступления в еврокубке «Аят» провел в Шымкенте два матча чемпионата Казахстана с новичком национального первенства МФК «Ордабасы». В первой встрече рудничане добились уверенной победы со счетом 5:2. Дублем отметился в этой встрече Ринат Турегазин, по одному голу на счету Абдирасула Абдулманапулы, бразильского легионера Корлано Леандерсона и Азата Валиуллина. А вот в повторном поединке «Аят» неожиданно уступил шымкентцам - 4:5, потерпев первое поражение в чемпионате. Два гола в составе «Аята» забил Антон Рындин, один гол на счету выступающего за сборную Армении бразильца Лукаса Розенски и еще один гол забил в свои ворота игрок «Ордабасы» Алиаскар Шамшатов.

Перед еврокубковыми матчами в состав «Аята» вернулся бразилец Луан Марсело, проведший прошлый сезон за польский клуб «Констракт Любава», за который провел 35 матчей, забил 38 голов и сделал 10 голевых передач. Ранее за «Аят» Марсело сыграл 63 матча, в которых забил 56 мячей.

Первым соперником «Аята» стал хозяин площадки клуб «Ново Вриеме». Команды уже встречались в 2019 году в Тюмени (Россия) в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/2020. Победу тогда одержали хорватский клуб (3:2).

На предматчевой пресс-конференции главный тренер «Аята» Канат Танакпаев сказал, что команда готова показать качественную игру и оставить о себе хорошее впечатление.

Антон Рындин открывает счет в матче с «Ново Вриеме» / Скриншот трансляции

Начало стартового поединка прошло в очень напряженной борьбе, которая в первом тайме не принесла результата в виде забитых голов. Счет был открыт на седьмой минуте второго тайма, после того как вратарь «Аята» Леонардо Гомес Да Силва завладел мячом после атаки «Ново Вриеме» и отдал его Рындину, который прошел по левому краю до штрафной площадки соперника и, не входя в нее, пробил низом мимо выдвинувшегося навстречу голкипера Филипа Бошковича. Три минуты понадобилось хорватскому клубу, чтобы восстановить равновесие. Автором гола стал Тони Елавич. На 32-й минуте «Аят» вновь вышел вперед усилиями Леандриньо, перехватившего мяч в центре площадки, убежавшего от защитников и переигравшего вратаря, выйдя с ним один на один. Но удержать победный счет рудничанам не удалось. На 36-й минуте хорваты провели контратаку по левому краю и после прострела Валиуллин срезал мяч в свои ворота - 2:2.

Леандриньо (№14) выводит «Аят» вперед / Скриншот трансляции

С таким же счетом завершился и матч в бельгийском городе Роздале между «Кайратом» и представителем этой страны клубом «Халле-Гооик». Эти команды борются за путевки в элитный раунд Лиги чемпионов УЕФА в группе 1, где также играют испанская «Пальма» и французский «Спортинг Париж».

Сегодня поздно ночью «Аят» проведет поединок со «Спортингом», а «Кайрат» сыграет с «Пальмой».