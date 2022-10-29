Все эти годы нам так и обещают: больше масла, чем хлеба

«В нашей стране на первом месте должны быть закон и порядок. Только на этой основе мы можем решить задачу обеспечения благополучия нашего народа», - заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области 20 октября 2022 года.

О повышении благосостояния и благополучия народа, справедливости, равноправии нам заявляли все 30 лет. Так и обещают: больше масла, чем хлеба.

Однако замалчивается, что независимость дала нам упадок нравственности, сильное имущественное расслоение: обнищание масс и обогащение до неприличия кучки приближенных к власти и членов семьи бывшего елбасы. Олигархи, нажившие состояние путем присвоения общенародной собственности, живут в безумной роскоши. Однако их совесть запрещает быть щедрыми по отношению к народу.

Главным мерилом престижа и статуса человека в обществе стало богатство. Оно открывает доступ к должностям, независимо от деловых качеств человека. В Средние века считалось, что богатство - источник зла, зависти, оно лишает людей разума. И это действительно так.

Не могу назвать умными чиновников, которые попались на трате баснословных сумм в казино. Это же до какой степени алчная роскошь затмила им разум, чтобы проигрывать в разы больше, чем они заработали? Речь идет о сообщении прокуратуры: казахстанские госслужащие потратили в казино на азартные игры 507 млн тенге. Среди них - сотрудники из МВД, Минобороны, Минфинансов, а также агентства по противодействию коррупции и акиматов. Примечательно, что госслужащий с годовым доходом не более 10 млн тенге, оставляет в казино более 50 млн. Откуда такие деньги, догадаться не трудно.

И это те, кто должен стоять на страже закона и порядка, кто, по мнению Токаева, и должен повышать наше с вами благосостояние. Можно смело сказать: не дождетесь!

И так во всем. О каком единстве можно говорить, если мы разобщены по благосостоянию, национальности, языку, вероисповеданию. Например, в этом году в честь международного Дня пожилых людей пенсионерам перечислили единовременные денежные выплаты в 7 950 тенге. Не спешите радоваться. При нашем хваленом единстве и равноправии эта мера коснулась только тех пенсионеров, которые прописаны и постоянно проживают в Астане.

О каком благосостоянии можно мечтать, если премьер-министр Смаилов причиной роста инфляции в Казахстане назвал резкое укрепление российского рубля. Интересно, с каких пор война стала благом? Россия воюет, рубль крепнет. Казахстан живет в мире, тенге катится в пропасть. Виновник найден. Правительство и Нацбанк, оказывается, ни при чем.

Как же лучше заживем, если министр энергетики Акчулаков заявил, что для притока инвестиций необходимо увеличить действующий тариф на рынке электрических мощностей. Не надо быть болашаковцем, чтобы знать, следом цены полезут вверх на все. И зачем мне такие инвестиции, а заодно и министр?

Стоицизм - это греческое, затем римское философское учение, согласно которому человек должен с помощью присущей ему добродетели терпеливо переносить все выпавшие на его долю беды. Нас упорно к этому приучают. Поистине казахстанцы обретают терпение, если его не имеют, и теряют, если имеют. Однако власти не следует забывать, что терпение имеет свойство громко лопаться. Январь 2022-го это наглядно показал.