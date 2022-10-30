Рудный имеет неоднородную славу в Костанайской области. Часто я ловил себя на мысли, что мой родной город имеет неофициальный статус криминальной столицы региона. То весь город шокирован изнасилованием и убийством семилетней Виктории Гани, то начальник департамента полиции на отчетной встрече рассказывает про рудничанина, который расчленил пенсионерку-инвалида и ее внучку, а после готовился спустить их на дно Тобола. Таких новостей можно вспомнить десятки. Хотя если бы я не читал новости, то, может, и не замечал, как, вероятно, опасны рудненские улочки.

Но была у моего города и другая слава. Рудный гордился своей культурой. Наши творческие коллективы считались лучшими в области, часто привозили международные и республиканские награды. Чаще всего это не суперпрофессиональные коллективы, а самодеятельность, инициированная конкретным человеком.

Я не раз слышал легенды об ансамбле спортивного бального танца «Айгуль», которым до 2021 года руководила замечательная Тамара Михайловна Запорожкина. Родители рассказывали мне, что в Рудном воспитанников Запорожкиной было видно издалека - выдавала осанка. В мае 2021-го после продолжительной болезни Запорожкина скончалась. Сейчас ансамбля «Айгуль» в Рудном нет. Многие взрослые воспитанники Запорожкиной в последние годы ходили на репетиции только из уважения и огромной любви к труду Тамары Михайловны. Найти ей замену никто так и не смог.

Возьмем другой пример. Военно-патриотическое объединение «Океан» создано в 1980 году. Больше 40 лет возглавляли его супруги Владимир и Татьяна Исаевы. Рудничане знают, о ком речь. В «Океане» из трудных подростков делали, как говорится, человека: ходили с ними в походы, учили говорить на эсперанто и погружаться под воду. В сентябре руководитель «Океана» Татьяна Яковлевна ушла на пенсию. Кандидатуры на ее замену не нашлось, и «Океан» закрылся. Тихо и почти незаметно для жизни города. Почему? Насколько я знаю, причин было несколько. Одна из них заключалась в том, что не нашлось замены для руководителя.

А 17 октября 2022 года Рудный скорбел по театральному режиссеру Наталье Кудрявцевой, которая скончалась после продолжительной болезни, не дожив всего день до своего 68-летия. После похорон у всех на устах один вопрос: что теперь будет с ее коллективами - молодежным театром «Бац» и детским театром «Светлячок»?

Найти для маленького города человека, который захотел бы вести самодеятельный кружок с неясными перспективами развития, - задача, мягко говоря, не из легких. Тем более что чаще всего такие коллективы существуют не благодаря, а вопреки. Даже если они создаются на базе каких-то государственных учреждений, то с финансированием кружков дело обстоит туго.

На замену уходящим руководителям должны прийти молодые коллеги. Выбор небольшой. У энтузиаста для допуска к детям должно быть профильное образование, то есть человек с улицы или воспитанник этого коллектива не всегда может подойти. Можно привлечь такого человека со стороны, если бы ему предложили в Рудном жилье и хорошую зарплату. Но кто это сделает? Чиновники не обязаны. Поэтому надежда только на чудо, что подходящий человек найдется. И то, скорее всего, это будет уже новый коллектив - продолжатель традиций рудненских знаменитостей.

Одно я знаю точно - криминальная слава Рудного вряд ли исчезнет. А вот культурная слава города остается под вопросом...