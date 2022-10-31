В спортивной и культурной жизни города вновь наступили перемены. Упрощенно говоря, городской спорт вновь отмежевали от отдела культуры.

Будучи членом городского Совета ветеранов, сотрудничаю с отделом спорта, да и раньше всегда были самые добрые отношения. Думаю, нынешние изменения - к лучшему. Тем более что и проблем немало в этой сфере.

Как поклонник интеллектуальных игр, для меня и досугом, и спортом, частицей моей собственной жизни стали шашки. Да, для кого-то - это шахматы. Для меня же и моих сотоварищей - шашки. Хотя шахматы люблю как болельщик. Одно никак не мешает другому. А только дополняет, делает массовый досуг более зрелищным и разнообразным. Но...

Увы, шашки в нашей области с каждым годом все более отодвигают в тень. Раньше они были в спартакиадах, соревнованиях памяти Шека и т. д. А сегодня?

Если нечто ради экономии исключают из массовых соревнований, то, естественно, такому виду спорта и внимания уделяться будет меньше.

Вот и складывается парадоксальная картина. У нас крепкие ветераны, известные на республиканском уровне. Совершенно замечательны косовцы - инвалиды по зрению. Они добиваются ярких успехов и на республиканских, и на международных соревнованиях. В том числе и те, которыми восхищаешься особо: не видя доску, действуя только руками, наощупь, играют даже в стоклеточные шашки, где доска больше шахматной. Регулярно их представители играют и в наших городских турнирах.

Но вот беда: смены-то у нас нет. Конечно, мы еще можем научить подрастающее поколение. А вот чтобы финансировать и организовать, нужны другие ресурсы. Горько повторять, когда в Костанае проводятся республиканские соревнования с участием детей и молодежи, наш город уже представить некому. Тогда как к нам съезжаются от мала до велика из самых разных уголков Казахстана. Костанай нередко выручали ребята из Аулиеколя.

Очень хотелось бы надеяться, что в новой ситуации с новым энергичным руководством положение изменится. Надеюсь, что удастся создать и отдельные группы детей, желательно возрастом учащихся средних классов. Важно широко использовать мастерство наших косовцев.

Интересен также опыт Аруны Жаксагуловой, кто плотно работает с людьми с инвалидностью. Зайдите в их центр, он весь уставлен кубками. А спорт для подопечных центра независимо от возраста - это не только досуг. Для них, впрочем, как и для физически более здоровых людей, спорт - это еще и увлекательная форма самореализации.

Мое убеждение, что мы давно должны понять: чем разнообразнее досуг и многообразнее доступные формы собственной реализации для и более, и менее здоровых, тем меньше энергии будет направлено на опасные виды деятельности для общества в целом.