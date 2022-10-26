ДТП произошло сегодня, 26 октября, в 11.06 на 127-м км трассы Костанай Карабутак. 40-летний водитель автомобиля, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В автовозе было 6 новых машин и две подержанных.

- В результате ДТП водитель не пострадал, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В настоящее время оказывается помощь по эвакуации машины.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения в условиях изменения погоды. Сегодня полиция в областном центре предупреждает водителей о необходимости соблюдения правил безопасности через громкоговорящие устройства, установленные на автопатрулях. А в Денисовском районе и.о. начальника отдела полиции Александр КОНИКА записал видеообращение к жителям, чтобы напомнить им о безопасности на дорогах.

- Будьте бдительны, соблюдайте скоростной режим, готовьте автомобиль к зимнему периоду, - отметил Коника.



